В Кургане продают землю под жилую застройку за 50 млн рублей. Скрин

21 декабря 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

Стоимость земельного участка под комплексную застройку составляет около 51 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Заозерном районе Кургана местные власти выставили на продажу земельный участок площадью 44,5 гектаров под жилую застройку. Информация об аукционе опубликована на портале торгов. «Электронный аукцион. Лот №1. Право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной по улице Витебского, 7 в городе Кургане. Срок заключения договора — 5 лет. Площадь земельного участка составляет 44 515 квадратных метров. Начальная цена: 50 747 100 рублей», — говорится на сайте. Организатором аукциона выступает департамент архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана. Заявки на участие в торгах принимаются до 16 января 2023 года. Согласно договору о комплексном развитии незастроенной территории, для высотной жилой застройки должно быть построено не менее 85% жилых помещений и не менее 80% для среднеэтажной жилой застройки. Доля нежилых помещений должна составить 15 и 20% соответственно. Также застройщик будет обязан построить детские игровые и спортивные площадки, зоны для отдыха граждан, установить малые архитектурные формы и провести работы по озеленению территорий. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана продают землю под строительство высотки в микрорайоне Рябково. В первом микрорайоне Заозерного района многоэтажный дом построит челябинская компания. Курганский застройщик займется строительством 17-этажки с видом на Тобол на бульваре Солнечном. Еще один земельный участок мэрия продает в Западном районе под среднеэтажную застройку. Также сообщалось, что в Заозерном районе построят новый ТРЦ, а в центре города бизнес-центр с паркингом. В Кургане продают земельный участок под комплексное развитии территории почти за 51 млн рублей Фото: портал торгов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Заозерном районе Кургана местные власти выставили на продажу земельный участок площадью 44,5 гектаров под жилую застройку. Информация об аукционе опубликована на портале торгов. «Электронный аукцион. Лот №1. Право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной по улице Витебского, 7 в городе Кургане. Срок заключения договора — 5 лет. Площадь земельного участка составляет 44 515 квадратных метров. Начальная цена: 50 747 100 рублей», — говорится на сайте. Организатором аукциона выступает департамент архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана. Заявки на участие в торгах принимаются до 16 января 2023 года. Согласно договору о комплексном развитии незастроенной территории, для высотной жилой застройки должно быть построено не менее 85% жилых помещений и не менее 80% для среднеэтажной жилой застройки. Доля нежилых помещений должна составить 15 и 20% соответственно. Также застройщик будет обязан построить детские игровые и спортивные площадки, зоны для отдыха граждан, установить малые архитектурные формы и провести работы по озеленению территорий. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана продают землю под строительство высотки в микрорайоне Рябково. В первом микрорайоне Заозерного района многоэтажный дом построит челябинская компания. Курганский застройщик займется строительством 17-этажки с видом на Тобол на бульваре Солнечном. Еще один земельный участок мэрия продает в Западном районе под среднеэтажную застройку. Также сообщалось, что в Заозерном районе построят новый ТРЦ, а в центре города бизнес-центр с паркингом.