«Сургутнефтегаз» заработал 1,4 триллиона рублей за 2023 год

«Сургутнефтегаз» за 9 месяцев 2023 года заработал больше 1,4 триллиона рублей чистой прибыли. Финансовый отчет за три квартала текущего года компания опубликовала на официальном сайте.
«Выручка ПАО „Сургутнефтегаз“ за период с января по сентябрь составила 1 582 090 250 000 рублей. Чистая прибыль компании за девять месяцев — 1 435 772 969 000 рублей», — указано в документах.
Прибыль до выплаты налогов составляла 1,71 триллиона рублей. От продаж «Сургутнефтегаз» получил больше 304 миллиардов рублей прибыли. По расчетам аналитиков «Интерфакса», «кубышка» (величина ликвидных активов) компании приближается к шести триллионам рублей. В 2022 году она составляла 4,29 трлн руб.
Ранее URA.RU писало, что в 2022 году «Сургутнефтегаз» занял пятое место в рейтинге самых прибыльных компаний России. Чистая прибыль компании за 2021 год составила 513 млрд рублей.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.