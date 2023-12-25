«Сургутнефтегаз» заработал 1,4 триллиона рублей за 2023 год

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Клипарт. Сургут, сургутнефтегаз
По расчетам аналитиков, «кубышка» «Сургутнефтегаза» приближается к 6 трлн рублей Фото:

«Сургутнефтегаз» за 9 месяцев 2023 года заработал больше 1,4 триллиона рублей чистой прибыли. Финансовый отчет за три квартала текущего года компания опубликовала на официальном сайте.

«Выручка ПАО „Сургутнефтегаз“ за период с января по сентябрь составила 1 582 090 250 000 рублей. Чистая прибыль компании за девять месяцев — 1 435 772 969 000 рублей», — указано в документах.

Прибыль до выплаты налогов составляла 1,71 триллиона рублей. От продаж «Сургутнефтегаз» получил больше 304 миллиардов рублей прибыли. По расчетам аналитиков «Интерфакса», «кубышка» (величина ликвидных активов) компании приближается к шести триллионам рублей. В 2022 году она составляла 4,29 трлн руб.

Ранее URA.RU писало, что в 2022 году «Сургутнефтегаз» занял пятое место в рейтинге самых прибыльных компаний России. Чистая прибыль компании за 2021 год составила 513 млрд рублей.

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«Сургутнефтегаз» за 9 месяцев 2023 года заработал больше 1,4 триллиона рублей чистой прибыли. Финансовый отчет за три квартала текущего года компания опубликовала на официальном сайте. «Выручка ПАО „Сургутнефтегаз“ за период с января по сентябрь составила 1 582 090 250 000 рублей. Чистая прибыль компании за девять месяцев — 1 435 772 969 000 рублей», — указано в документах. Прибыль до выплаты налогов составляла 1,71 триллиона рублей. От продаж «Сургутнефтегаз» получил больше 304 миллиардов рублей прибыли. По расчетам аналитиков «Интерфакса», «кубышка» (величина ликвидных активов) компании приближается к шести триллионам рублей. В 2022 году она составляла 4,29 трлн руб. Ранее URA.RU писало, что в 2022 году «Сургутнефтегаз» занял пятое место в рейтинге самых прибыльных компаний России. Чистая прибыль компании за 2021 год составила 513 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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