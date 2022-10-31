31 октября 2022

Две важные компании для ХМАО и ЯНАО вошли в топ 10 по прибыли

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Сургутнефтегаз и Ямал СПГ вошли в топ 10 по прибыли Фото:

Сургутнефтегаз (ХМАО) и Ямал СПГ (ЯНАО) вошли в топ 10 самых прибыльных компаний России за 2021 год. Соответствующий рейтинг опубликовал журнал Forbes.

«Сургутнефтегаз разместился на 5 строчке с чистой прибылью 513 млрд рублей. Ямал СПГ занял 9 место с показателем 354 млрд», — уточняется в рейтинге.

Сургутнефтегаз снизил чистую прибыль по сравнение с 2020 годом на 216 млрд. А Ямал СПГ- увеличил на 708. В 2020 году компания из ЯНАО задекларировала убытки в размере 353 млрд.

Ранее URA.RU рассказывало, что Государственная Дума РФ должна принять законопроект, который может забрать у иностранных разработчиков недр права. В частности, действие поправок может быть применено к знаковому проекту Ямало-Ненецкого автономного округа — «Ямал СПГ». Речь идет об изменении в федеральном законе «О приватизации государственного и муниципального имущества»

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Сургутнефтегаз (ХМАО) и Ямал СПГ (ЯНАО) вошли в топ 10 самых прибыльных компаний России за 2021 год. Соответствующий рейтинг опубликовал журнал Forbes. «Сургутнефтегаз разместился на 5 строчке с чистой прибылью 513 млрд рублей. Ямал СПГ занял 9 место с показателем 354 млрд», — уточняется в рейтинге. Сургутнефтегаз снизил чистую прибыль по сравнение с 2020 годом на 216 млрд. А Ямал СПГ- увеличил на 708. В 2020 году компания из ЯНАО задекларировала убытки в размере 353 млрд. Ранее URA.RU рассказывало, что Государственная Дума РФ должна принять законопроект, который может забрать у иностранных разработчиков недр права. В частности, действие поправок может быть применено к знаковому проекту Ямало-Ненецкого автономного округа — «Ямал СПГ». Речь идет об изменении в федеральном законе «О приватизации государственного и муниципального имущества»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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