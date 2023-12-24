Церковь лишила сана пермского священника, обвиняемого в растрате 23 млн

25 декабря 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Священник был лишен сана по решению церковного суда Фото: Сергей Русанов © URA.RU Обвиняемый в растрате 23 млн рублей Кудымкарской епархии (Пермский край) Николай Вернигор лишен статуса священника. Церковный суд низверг его из духовного сана. «С 1 декабря 2023 года подсудимый Николай Вернигор не является священником, церковный суд низверг его из духовного сана», — сообщает «РБК-Пермь». О лишении Вернигора сана заявил секретарь управления Пермской епархии Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Литовка, которому подсудимый возможно угрожал. Вернигора обвиняют в присвоении и растрате имущества Кудымкарской епархии и бывшего епископа Никона на сумму в 23 млн рублей. Следствие считает, что бывший священник украл со счетов церкви миллионы рублей, потратив их на свои нужды, продал автомобили епархии, похитил ростовую икону, Евангелие с золотым окладом и продал участок Никона в Подмосквье за 10 млн рублей. Также в ходе последнего судебного заседания к делу подсудимого решено приобщить документы РПЦ о его проступках 1997 года в духовном училище Алма-Аты (Казахстан) и 2003 года при служении в храме поселка Дивья Пермской области.

Обвиняемый в растрате 23 млн рублей Кудымкарской епархии (Пермский край) Николай Вернигор лишен статуса священника. Церковный суд низверг его из духовного сана. «С 1 декабря 2023 года подсудимый Николай Вернигор не является священником, церковный суд низверг его из духовного сана», — сообщает «РБК-Пермь». О лишении Вернигора сана заявил секретарь управления Пермской епархии Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Литовка, которому подсудимый возможно угрожал. Вернигора обвиняют в присвоении и растрате имущества Кудымкарской епархии и бывшего епископа Никона на сумму в 23 млн рублей. Следствие считает, что бывший священник украл со счетов церкви миллионы рублей, потратив их на свои нужды, продал автомобили епархии, похитил ростовую икону, Евангелие с золотым окладом и продал участок Никона в Подмосквье за 10 млн рублей. Также в ходе последнего судебного заседания к делу подсудимого решено приобщить документы РПЦ о его проступках 1997 года в духовном училище Алма-Аты (Казахстан) и 2003 года при служении в храме поселка Дивья Пермской области.