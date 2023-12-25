Что российские солдаты будут делать после взятия Марьинки

Взятие российскими военнослужащими города Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР) открывает перед российской стороной ряд возможностей, подчеркнул министр обороны РФ Сергей Шойгу в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. В первую очередь, ВС РФ смогут откинуть украинские силы подальше от ДНР, при этом для самих россиян открывается больший простор для военных действий. URA.RU рассказывает, какие дальнейшие планы у российского командования после взятия Марьинки.
Внесли значительный вклад
Как рассказал министр обороны, значительный вклад в освобождение Марьинки внесли служащие 5-й бригады Первого армейского корпуса и 150-й мотострелковой дивизии. Российский глава поблагодарил всех, кто причастен к освобождению города. «Взломав этот [вражеский] укрепрайон [в Марьинке], мы получили возможность идти дальше», — отметил Владимир Путин. Он также отдельно поручил присвоить звание майора Александру Трошину — командиру батальона, участвовавшего во взятии Марьинки.
«Широкий простор»
Владимир Путин считает, что освобождение Марьинки поможет российским войскам выйти на «широкий оперативный простор». Это связано с тем, что укрепленный район ВСУ в Марьинке считался одним из серьезных оборонительных сооружений противника. Он начало воздвигаться еще в 2014 году. «За девять лет ВСУ сделали из Марьинки мощнейший укрепрайон с подземными ходами на каждой улице. Его уничтожение снижает обороноспособность противника и предоставляет нам дополнительные возможности на донецком направлении», — подчеркнул министр обороны Сергей Шойгу.
ВСУ атакуют Донецк
Несмотря на контроль над донецким направлением и взятие Марьинки, Украина продолжает атаковать Донецк, рассказал российский военкор Дмитрий Астрахань. Он отметил, что под огнем остаются Петровский и Кировский районы Донецка, как и поселки Александровка и Старомихайловка. По словам военного корреспондента, ВСУ хоть и теряют свои позиции на этом фронтовом участке, отступать не собираются. Для них Донецк является объектом, который необходимо удержать по идеологическим причинам.
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