Что российские солдаты будут делать после взятия Марьинки

Путин: взятие Марьинки открывает перед ВС РФ новые возможности

25 декабря 2023 в 21:07 Размер текста - 17 +

Российские военные оттесняют украинские силы на донецком направлении Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие российскими военнослужащими города Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР) открывает перед российской стороной ряд возможностей, подчеркнул министр обороны РФ Сергей Шойгу в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. В первую очередь, ВС РФ смогут откинуть украинские силы подальше от ДНР, при этом для самих россиян открывается больший простор для военных действий. URA.RU рассказывает, какие дальнейшие планы у российского командования после взятия Марьинки. Внесли значительный вклад Как рассказал министр обороны, значительный вклад в освобождение Марьинки внесли служащие 5-й бригады Первого армейского корпуса и 150-й мотострелковой дивизии. Российский глава поблагодарил всех, кто причастен к освобождению города. «Взломав этот [вражеский] укрепрайон [в Марьинке], мы получили возможность идти дальше», — отметил Владимир Путин. Он также отдельно поручил присвоить звание майора Александру Трошину — командиру батальона, участвовавшего во взятии Марьинки. «Широкий простор» Владимир Путин считает, что освобождение Марьинки поможет российским войскам выйти на «широкий оперативный простор». Это связано с тем, что укрепленный район ВСУ в Марьинке считался одним из серьезных оборонительных сооружений противника. Он начало воздвигаться еще в 2014 году. «За девять лет ВСУ сделали из Марьинки мощнейший укрепрайон с подземными ходами на каждой улице. Его уничтожение снижает обороноспособность противника и предоставляет нам дополнительные возможности на донецком направлении», — подчеркнул министр обороны Сергей Шойгу. ВСУ атакуют Донецк Несмотря на контроль над донецким направлением и взятие Марьинки, Украина продолжает атаковать Донецк, рассказал российский военкор Дмитрий Астрахань. Он отметил, что под огнем остаются Петровский и Кировский районы Донецка, как и поселки Александровка и Старомихайловка. По словам военного корреспондента, ВСУ хоть и теряют свои позиции на этом фронтовом участке, отступать не собираются. Для них Донецк является объектом, который необходимо удержать по идеологическим причинам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Взятие российскими военнослужащими города Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР) открывает перед российской стороной ряд возможностей, подчеркнул министр обороны РФ Сергей Шойгу в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. В первую очередь, ВС РФ смогут откинуть украинские силы подальше от ДНР, при этом для самих россиян открывается больший простор для военных действий. URA.RU рассказывает, какие дальнейшие планы у российского командования после взятия Марьинки. Как рассказал министр обороны, значительный вклад в освобождение Марьинки внесли служащие 5-й бригады Первого армейского корпуса и 150-й мотострелковой дивизии. Российский глава поблагодарил всех, кто причастен к освобождению города. «Взломав этот [вражеский] укрепрайон [в Марьинке], мы получили возможность идти дальше», — отметил Владимир Путин. Он также отдельно поручил присвоить звание майора Александру Трошину — командиру батальона, участвовавшего во взятии Марьинки. Владимир Путин считает, что освобождение Марьинки поможет российским войскам выйти на «широкий оперативный простор». Это связано с тем, что укрепленный район ВСУ в Марьинке считался одним из серьезных оборонительных сооружений противника. Он начало воздвигаться еще в 2014 году. «За девять лет ВСУ сделали из Марьинки мощнейший укрепрайон с подземными ходами на каждой улице. Его уничтожение снижает обороноспособность противника и предоставляет нам дополнительные возможности на донецком направлении», — подчеркнул министр обороны Сергей Шойгу. Несмотря на контроль над донецким направлением и взятие Марьинки, Украина продолжает атаковать Донецк, рассказал российский военкор Дмитрий Астрахань. Он отметил, что под огнем остаются Петровский и Кировский районы Донецка, как и поселки Александровка и Старомихайловка. По словам военного корреспондента, ВСУ хоть и теряют свои позиции на этом фронтовом участке, отступать не собираются. Для них Донецк является объектом, который необходимо удержать по идеологическим причинам.