Лукашенко заявил о единственном шансе для Зеленского урегулировать конфликт с РФ

Лукашенко: шансом для Зеленского закончить СВО является работа с властями РФ

25 декабря 2023 в 21:14 Размер текста - 17 +

По словам Лукашенко, если Киев не будет работать с властями РФ, то это будет крахом для Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что плотная работа властей Киева с Россией является единственным шансом к урегулированию конфликта на Украине. По словам главы Белоруссии, сам киевский президент Владимир Зеленский уже начинает понимать, что нужно начинать мирные переговоры. «Думаю, что самый шанс [найти решение по Украине в 2024 году] — будем с ними [киевскими властями] как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс», — передает ТАСС слова Лукашенко. Он добавил, что в противном случае Украина придет к краху. Кроме того, президент Белоруссии отметил, что украинские военные видят все происходящее. Оказывается очень сильное давление. Сам Зеленский начинает понимать, что нужно идти на мирные переговоры по спецоперации. В Турции призвали главу Украины пересмотреть запрет на мирные переговоры с Россией. турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что единственным способом остановить СВО является прекращение огня.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что плотная работа властей Киева с Россией является единственным шансом к урегулированию конфликта на Украине. По словам главы Белоруссии, сам киевский президент Владимир Зеленский уже начинает понимать, что нужно начинать мирные переговоры. «Думаю, что самый шанс [найти решение по Украине в 2024 году] — будем с ними [киевскими властями] как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс», — передает ТАСС слова Лукашенко. Он добавил, что в противном случае Украина придет к краху. Кроме того, президент Белоруссии отметил, что украинские военные видят все происходящее. Оказывается очень сильное давление. Сам Зеленский начинает понимать, что нужно идти на мирные переговоры по спецоперации. В Турции призвали главу Украины пересмотреть запрет на мирные переговоры с Россией. турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что единственным способом остановить СВО является прекращение огня.