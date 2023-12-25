Лукашенко заявил о единственном шансе для Зеленского урегулировать конфликт с РФ

Лукашенко: шансом для Зеленского закончить СВО является работа с властями РФ
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
По словам Лукашенко, если Киев не будет работать с властями РФ, то это будет крахом для Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что плотная работа властей Киева с Россией является единственным шансом к урегулированию конфликта на Украине. По словам главы Белоруссии, сам киевский президент Владимир Зеленский уже начинает понимать, что нужно начинать мирные переговоры.

«Думаю, что самый шанс [найти решение по Украине в 2024 году] — будем с ними [киевскими властями] как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс», — передает ТАСС слова Лукашенко. Он добавил, что в противном случае Украина придет к краху.

Кроме того, президент Белоруссии отметил, что украинские военные видят все происходящее. Оказывается очень сильное давление. Сам Зеленский начинает понимать, что нужно идти на мирные переговоры по спецоперации.

В Турции призвали главу Украины пересмотреть запрет на мирные переговоры с Россией. турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что единственным способом остановить СВО является прекращение огня.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что плотная работа властей Киева с Россией является единственным шансом к урегулированию конфликта на Украине. По словам главы Белоруссии, сам киевский президент Владимир Зеленский уже начинает понимать, что нужно начинать мирные переговоры. «Думаю, что самый шанс [найти решение по Украине в 2024 году] — будем с ними [киевскими властями] как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс», — передает ТАСС слова Лукашенко. Он добавил, что в противном случае Украина придет к краху. Кроме того, президент Белоруссии отметил, что украинские военные видят все происходящее. Оказывается очень сильное давление. Сам Зеленский начинает понимать, что нужно идти на мирные переговоры по спецоперации. В Турции призвали главу Украины пересмотреть запрет на мирные переговоры с Россией. турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что единственным способом остановить СВО является прекращение огня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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