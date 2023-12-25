Путин: объем взаимной торговли в ЕАЭС за 10 лет вырос вдвое

25 декабря 2023 в 20:32 Размер текста - 17 +

Владимир Путин оценил положительный эффект для всех участников от сотрудничества в рамках ЕАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны, входящие в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), увеличили торговый оборот внутри участников объединения более, чем в два раза за десять лет. Совокупный ВВП стран вырос до 2,5 триллиона долларов. Такими данными поделился президент России Владимир Путин. «Евразийский союз действует уже скоро как 10 лет, и за это время почти в два раза увеличился объем взаимной торговли, а совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос с 1,6 до 2,5 трлн долларов. <…> Хотел бы с удовлетворением констатировать, что сотрудничество в рамках союза продвигается весьма успешно и динамично», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Российский лидер отметил, что такое сотрудничество способствуют экономическому укреплению всех стран участников объединения. В ходе встречи с участниками ЕАЭС Путин выразил надежду на принятие Декларации о дальнейшем развитии Евразийского союза. Она была одобрена Россией. В ней прописаны дальнейшие экономические процессы вплоть до 2030 года, с перспективой на 2045 год. В начале декабря страны Евразийского союза обещали подписать соглашение с Ираном о зоне свободной торговли. Ранее сообщалось, что объем российского экспорта в дружественные страны в 2023 году составил 360 миллиарда долларов, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны, входящие в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), увеличили торговый оборот внутри участников объединения более, чем в два раза за десять лет. Совокупный ВВП стран вырос до 2,5 триллиона долларов. Такими данными поделился президент России Владимир Путин. «Евразийский союз действует уже скоро как 10 лет, и за это время почти в два раза увеличился объем взаимной торговли, а совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос с 1,6 до 2,5 трлн долларов. <…> Хотел бы с удовлетворением констатировать, что сотрудничество в рамках союза продвигается весьма успешно и динамично», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Российский лидер отметил, что такое сотрудничество способствуют экономическому укреплению всех стран участников объединения. В ходе встречи с участниками ЕАЭС Путин выразил надежду на принятие Декларации о дальнейшем развитии Евразийского союза. Она была одобрена Россией. В ней прописаны дальнейшие экономические процессы вплоть до 2030 года, с перспективой на 2045 год. В начале декабря страны Евразийского союза обещали подписать соглашение с Ираном о зоне свободной торговли. Ранее сообщалось, что объем российского экспорта в дружественные страны в 2023 году составил 360 миллиарда долларов, передает RT.