Пашинян: ЕАЭС не должен быть политизирован

25 декабря 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян заявил, что ЕАЭС не должен быть политизирован Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не должен иметь за собой политической подоплеки. По его словам, суть объединения состоит в том, чтобы решать именно экономические вопросы между странами. Об этом он рассказал во время заседания союза. «ЕАЭС — это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки. Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества», — подчеркнул Никол Пашинян в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. В ходе встречи Армения также получила председательство в рамках ЕАЭС. Премьер также обозначил, что нужно избегать любые попытки политизации внутри экономического объединения. По мнению Пашиняна, внутри ЕАЭС накопился ряд нерешенных вопросов, касающихся рынка энергоресурсов. Он добавил, что необходимо расширять сотрудничество в сфере повышения энергоэффективности. Помимо этого он призвал привлекать IT-сообщество в сфере экономики. Заседание ЕАЭС проходило в Санкт-Петербурге, сообщает РАПСИ. Армения вошла в состав союза 2 января 2015 года. До конца 2023 года она также активно участвовала в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако после конфликта вокруг Нагорного Крабаха, Пашинян обвинил Россию, что та якобы не исполнила свои обязательства в рамках объединения. После Ереван стал игнорировать мероприятия в рамках ОДКБ, передает «Национальная служба новостей». Помимо этого, Армения приняла Римский статут Международного уголовного суда, предполагающий арест российского президента Владимира Путина. В настоящий момент отношения между странами можно назвать напряженными. При этом Армения спокойно относится к сотрудничеству с Россией в экономической сфере в рамках ЕАЭС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не должен иметь за собой политической подоплеки. По его словам, суть объединения состоит в том, чтобы решать именно экономические вопросы между странами. Об этом он рассказал во время заседания союза. «ЕАЭС — это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки. Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества», — подчеркнул Никол Пашинян в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. В ходе встречи Армения также получила председательство в рамках ЕАЭС. Премьер также обозначил, что нужно избегать любые попытки политизации внутри экономического объединения. По мнению Пашиняна, внутри ЕАЭС накопился ряд нерешенных вопросов, касающихся рынка энергоресурсов. Он добавил, что необходимо расширять сотрудничество в сфере повышения энергоэффективности. Помимо этого он призвал привлекать IT-сообщество в сфере экономики. Заседание ЕАЭС проходило в Санкт-Петербурге, сообщает РАПСИ. Армения вошла в состав союза 2 января 2015 года. До конца 2023 года она также активно участвовала в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако после конфликта вокруг Нагорного Крабаха, Пашинян обвинил Россию, что та якобы не исполнила свои обязательства в рамках объединения. После Ереван стал игнорировать мероприятия в рамках ОДКБ, передает «Национальная служба новостей». Помимо этого, Армения приняла Римский статут Международного уголовного суда, предполагающий арест российского президента Владимира Путина. В настоящий момент отношения между странами можно назвать напряженными. При этом Армения спокойно относится к сотрудничеству с Россией в экономической сфере в рамках ЕАЭС.