Reuters: завершение сделки по «Яндексу» состоится в 2024 году

25 декабря 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

Yandex N.V решила разделить российский и международный бизнес Фото: Георгий Бергал © URA.RU Сделка по разделению бизнеса «Яндекса» состоится в начале 2024 года. Головная компания группы «Яндекс» — нидерландская Yandex N.V.— планирует полностью продать российский бизнес. «Разделение активов планируется завершить в первом квартале 2024 года. Нидерландская Yandex N.V. планирует целиком продать российский бизнес и развивать другие проекты на международном уровне», — пишет Reuters со ссылкой на источники в компании. В ноябре 2022 года начались переговоры, чтобы отделить российский бизнес «Яндекса» от его голландской материнской компании Yandex N.V. Голландская сторона рассматривала возможность продажи всех своих российских активов за один раз. Стоимость всех активов, с учетом 50-процентной скидки, оценивается в 560 миллиардов рублей.

Сделка по разделению бизнеса «Яндекса» состоится в начале 2024 года. Головная компания группы «Яндекс» — нидерландская Yandex N.V.— планирует полностью продать российский бизнес. «Разделение активов планируется завершить в первом квартале 2024 года. Нидерландская Yandex N.V. планирует целиком продать российский бизнес и развивать другие проекты на международном уровне», — пишет Reuters со ссылкой на источники в компании. В ноябре 2022 года начались переговоры, чтобы отделить российский бизнес «Яндекса» от его голландской материнской компании Yandex N.V. Голландская сторона рассматривала возможность продажи всех своих российских активов за один раз. Стоимость всех активов, с учетом 50-процентной скидки, оценивается в 560 миллиардов рублей.