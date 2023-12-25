Экс-судью Байрака осудили на 8 лет по делу о мошенничестве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, преступление, молоток судьи, судейский молоток
В Волгограде суд приговорил бывшего судью к 8 годам колонии Фото:

Бывшего судью Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака в Волгограде приговорили к 8 годам колонии. Об этом сообщила руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

«Волгоградский областной суд назначил Байраку восемь лет лишения свободы с запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок два года. Он должен выплатить штраф 500 тысяч рублей», — передает РИА Новости, заявление Вальковской.

По данным Следственного комитета, Байрак в 2021 году требовал со своего знакомого свыше двух миллионов рублей. Он вымогал деньги за якобы оказанные юридические услуги от имени адвоката потерпевшего.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшего судью Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака в Волгограде приговорили к 8 годам колонии. Об этом сообщила руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская. «Волгоградский областной суд назначил Байраку восемь лет лишения свободы с запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок два года. Он должен выплатить штраф 500 тысяч рублей», — передает РИА Новости, заявление Вальковской. По данным Следственного комитета, Байрак в 2021 году требовал со своего знакомого свыше двух миллионов рублей. Он вымогал деньги за якобы оказанные юридические услуги от имени адвоката потерпевшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...