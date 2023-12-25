Экс-судью Байрака осудили на 8 лет по делу о мошенничестве

Бывшего судью Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака в Волгограде приговорили к 8 годам колонии. Об этом сообщила руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
«Волгоградский областной суд назначил Байраку восемь лет лишения свободы с запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок два года. Он должен выплатить штраф 500 тысяч рублей», — передает РИА Новости, заявление Вальковской.
По данным Следственного комитета, Байрак в 2021 году требовал со своего знакомого свыше двух миллионов рублей. Он вымогал деньги за якобы оказанные юридические услуги от имени адвоката потерпевшего.
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