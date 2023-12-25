Экс-судью Байрака осудили на 8 лет по делу о мошенничестве

25 декабря 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

В Волгограде суд приговорил бывшего судью к 8 годам колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшего судью Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака в Волгограде приговорили к 8 годам колонии. Об этом сообщила руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская. «Волгоградский областной суд назначил Байраку восемь лет лишения свободы с запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок два года. Он должен выплатить штраф 500 тысяч рублей», — передает РИА Новости, заявление Вальковской. По данным Следственного комитета, Байрак в 2021 году требовал со своего знакомого свыше двух миллионов рублей. Он вымогал деньги за якобы оказанные юридические услуги от имени адвоката потерпевшего.

Бывшего судью Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака в Волгограде приговорили к 8 годам колонии. Об этом сообщила руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская. «Волгоградский областной суд назначил Байраку восемь лет лишения свободы с запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок два года. Он должен выплатить штраф 500 тысяч рублей», — передает РИА Новости, заявление Вальковской. По данным Следственного комитета, Байрак в 2021 году требовал со своего знакомого свыше двух миллионов рублей. Он вымогал деньги за якобы оказанные юридические услуги от имени адвоката потерпевшего.