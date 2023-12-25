Проданный завод Hyundai в Петербурге начнет работу с января

Завод у корейской компании выкупила российская фирма ООО «Арт-Финанс»
Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновит работу в январе 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«На январь простой на заводе не продлен», — сообщили представители предприятия ТАСС. Последнее продление простоя бывший владелец предприятия обозначил до 31 декабря 2023 года.
В середине декабря российская фирма ООО «Арт-Финанс» выкупила завод в Санкт-Петербурге у корейской компании Hyundai Motor, передает НСН. Новый собственник завода заявлял, что сможет собрать из оставшихся на предприятии компонентов около 70 тысяч автомобилей.
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