25 декабря 2023

Проданный завод Hyundai в Петербурге начнет работу с января

Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновит работу с 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, hyundai, creta
Завод у корейской компании выкупила российская фирма ООО «Арт-Финанс» Фото:

Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновит работу в январе 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«На январь простой на заводе не продлен», — сообщили представители предприятия ТАСС. Последнее продление простоя бывший владелец предприятия обозначил до 31 декабря 2023 года.

В середине декабря российская фирма ООО «Арт-Финанс» выкупила завод в Санкт-Петербурге у корейской компании Hyundai Motor, передает НСН. Новый собственник завода заявлял, что сможет собрать из оставшихся на предприятии компонентов около 70 тысяч автомобилей.

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Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновит работу в январе 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. «На январь простой на заводе не продлен», — сообщили представители предприятия ТАСС. Последнее продление простоя бывший владелец предприятия обозначил до 31 декабря 2023 года. В середине декабря российская фирма ООО «Арт-Финанс» выкупила завод в Санкт-Петербурге у корейской компании Hyundai Motor, передает НСН. Новый собственник завода заявлял, что сможет собрать из оставшихся на предприятии компонентов около 70 тысяч автомобилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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