Новый собственник завода Hyundai соберет из остатков 70 тыс автомобилей

Новый собственник завода Hyundai может собрать из оставшегося на предприятии запаса компонентов около 70 тыс автомобилей. Выпускаться эти автомобили будут, скорее всего, под собственной торговой маркой «Арт-Финанса». Об этом сообщают Ведомости, ссылаясь на свой источник.
«Из остатков на заводе Hyundai сейчас можно собрать порядка 10 тыс машин и около 70 тыс — при условии довоза недостающих комплектующих из Китая или Казахстана, где у корейского концерна тоже есть сборочная площадка. Выпускаться эти автомобили будут, скорее всего, под собственной торговой маркой „Арт-Финанса“», — передают «Ведомости».
Новый собственник, вероятнее всего, займется выпуском автомобилей из оставшегося на предприятии запаса компонентов. Такое предположение сделал собеседник «Ведомостей».
Корейская компания Hyundai Motor приняла решение продать свой российский завод в Санкт-Петербурге. Детали контракта по продаже доли обсуждаются с компанией ООО «Арт-Финанс».
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