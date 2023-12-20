Новый собственник завода Hyundai соберет из остатков 70 тыс автомобилей

20 декабря 2023 в 03:56 Размер текста - 17 +

Из остатков компонентов завода Hyundai можно собрать около 70 тыс автомобилей Фото: Анна Майорова © URA.RU Новый собственник завода Hyundai может собрать из оставшегося на предприятии запаса компонентов около 70 тыс автомобилей. Выпускаться эти автомобили будут, скорее всего, под собственной торговой маркой «Арт-Финанса». Об этом сообщают Ведомости, ссылаясь на свой источник. «Из остатков на заводе Hyundai сейчас можно собрать порядка 10 тыс машин и около 70 тыс — при условии довоза недостающих комплектующих из Китая или Казахстана, где у корейского концерна тоже есть сборочная площадка. Выпускаться эти автомобили будут, скорее всего, под собственной торговой маркой „Арт-Финанса“», — передают «Ведомости». Новый собственник, вероятнее всего, займется выпуском автомобилей из оставшегося на предприятии запаса компонентов. Такое предположение сделал собеседник «Ведомостей». Корейская компания Hyundai Motor приняла решение продать свой российский завод в Санкт-Петербурге. Детали контракта по продаже доли обсуждаются с компанией ООО «Арт-Финанс».

Новый собственник завода Hyundai может собрать из оставшегося на предприятии запаса компонентов около 70 тыс автомобилей. Выпускаться эти автомобили будут, скорее всего, под собственной торговой маркой «Арт-Финанса». Об этом сообщают Ведомости, ссылаясь на свой источник. «Из остатков на заводе Hyundai сейчас можно собрать порядка 10 тыс машин и около 70 тыс — при условии довоза недостающих комплектующих из Китая или Казахстана, где у корейского концерна тоже есть сборочная площадка. Выпускаться эти автомобили будут, скорее всего, под собственной торговой маркой „Арт-Финанса“», — передают «Ведомости». Новый собственник, вероятнее всего, займется выпуском автомобилей из оставшегося на предприятии запаса компонентов. Такое предположение сделал собеседник «Ведомостей». Корейская компания Hyundai Motor приняла решение продать свой российский завод в Санкт-Петербурге. Детали контракта по продаже доли обсуждаются с компанией ООО «Арт-Финанс».