Новый собственник завода Hyundai соберет из остатков 70 тыс автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение ключей от новой лесопатрульной техники директорам лесничеств Свердловской области. Екатеринбург, уаз, уазик, машина, уаз хантер, ульяновский автомобильный завод
Из остатков компонентов завода Hyundai можно собрать около 70 тыс автомобилей Фото:

Новый собственник завода Hyundai может собрать из оставшегося на предприятии запаса компонентов около 70 тыс автомобилей. Выпускаться эти автомобили будут, скорее всего, под собственной торговой маркой «Арт-Финанса». Об этом сообщают Ведомости, ссылаясь на свой источник.

«Из остатков на заводе Hyundai сейчас можно собрать порядка 10 тыс машин и около 70 тыс — при условии довоза недостающих комплектующих из Китая или Казахстана, где у корейского концерна тоже есть сборочная площадка. Выпускаться эти автомобили будут, скорее всего, под собственной торговой маркой „Арт-Финанса“», — передают «Ведомости».

Новый собственник, вероятнее всего, займется выпуском автомобилей из оставшегося на предприятии запаса компонентов. Такое предположение сделал собеседник «Ведомостей».

Корейская компания Hyundai Motor приняла решение продать свой российский завод в Санкт-Петербурге. Детали контракта по продаже доли обсуждаются с компанией ООО «Арт-Финанс».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый собственник завода Hyundai может собрать из оставшегося на предприятии запаса компонентов около 70 тыс автомобилей. Выпускаться эти автомобили будут, скорее всего, под собственной торговой маркой «Арт-Финанса». Об этом сообщают Ведомости, ссылаясь на свой источник. «Из остатков на заводе Hyundai сейчас можно собрать порядка 10 тыс машин и около 70 тыс — при условии довоза недостающих комплектующих из Китая или Казахстана, где у корейского концерна тоже есть сборочная площадка. Выпускаться эти автомобили будут, скорее всего, под собственной торговой маркой „Арт-Финанса“», — передают «Ведомости». Новый собственник, вероятнее всего, займется выпуском автомобилей из оставшегося на предприятии запаса компонентов. Такое предположение сделал собеседник «Ведомостей». Корейская компания Hyundai Motor приняла решение продать свой российский завод в Санкт-Петербурге. Детали контракта по продаже доли обсуждаются с компанией ООО «Арт-Финанс».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...