Бастрыкин проверит скандальный ремонт теплосетей в Златоусте

Александр Бастрыкин затребовал доклад Фото: Следственный комитет РФ

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил предоставить доклад о возможных нарушениях прав жителей Златоуста (Челябинская область), которые жалуются, что ремонт теплосетей хотят провести за их счет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Жители Златоуста в соцсетях жалуются, что теплосети и водосети в городе собираются отремонтировать за счет повышения тарифов для населения. Люди с этим не согласны и просят проверить законность действий местных органов власти», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Директор компании ООО УК «Златситисервис» Сергей Белоглазов рассказал URA.RU, что износ магистральных трубопроводов в городе близок к 100%. Ежедневно случается по несколько аварий, стоимость каждой из которых руководитель УК оценил от 100 тысяч рублей.

Ранее жители города обратились к Бастрыкину и федеральному инспектору Денису Чернятьеву с просьбой разобраться в вопросе, кто должен финансировать ремонты изношенных труб. Златоустовцы также записали видео, в котором высказали опасения, что мэрия якобы собирается менять трубопроводы за счет жителей. В пресс-службе администрации Златоуста URA.RU отметили, что информация, озвученная в видеоролике, некорректна, так как тарифы не устанавливаются органами местного самоуправления. Этот вопрос находится в ведении министерства тарифного регулирования региона.