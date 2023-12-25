Экс-банкиру, задолжавшему 400 млн рублей, вынесли приговор

26 декабря 2023 в 04:57 Размер текста - 17 +

Банкира осудили за хищения только с третьей попытки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Басманный районный суд Москвы приговорил за особо крупное хищение к четырем с половиной годам колонии общего режима бывшего вице-президента обанкротившегося Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрия Меркулова. Экс-банкир также должен также возместить 400 млн рублей ущерба. »[Суд] приговорил за особо крупное хищение к четырем с половиной годам колонии общего режима <…> Меркулова. <…> Несмотря на приговор, [он] вины так и не признал. Его защита требовала оправдания или возврата материалов дела на доследование для «работы над ошибками», — пишет « Коммерсант ». Газета отмечает, что следствие растянулось на шесть лет и уголовное дело трижды возвращалось в СКР. Ведомство обвинило Меркулова в хищении 475 млн рублей средств ПЧРБ, в котором он проработал не долго до его банкротства. Экс-финансист провел 2,5 года в СИЗО. При пересчете проведенного в СИЗО времени как один день заключения за полтора дня колонии Меркулов успел отбыть около четырех лет. К моменту рассмотрения его жалобы вынесенный судом срок заключения может закончиться. ЦБ РФ отозвал лицензию у московского ПЧРБ в июле 2016 года банка. В банковской системе страны ПЧРБ банк занимал 126-е место. Перед крахом организация ввела ограничения на выдачу вкладов.

Басманный районный суд Москвы приговорил за особо крупное хищение к четырем с половиной годам колонии общего режима бывшего вице-президента обанкротившегося Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрия Меркулова. Экс-банкир также должен также возместить 400 млн рублей ущерба. »[Суд] приговорил за особо крупное хищение к четырем с половиной годам колонии общего режима <…> Меркулова. <…> Несмотря на приговор, [он] вины так и не признал. Его защита требовала оправдания или возврата материалов дела на доследование для «работы над ошибками», — пишет «Коммерсант». Газета отмечает, что следствие растянулось на шесть лет и уголовное дело трижды возвращалось в СКР. Ведомство обвинило Меркулова в хищении 475 млн рублей средств ПЧРБ, в котором он проработал не долго до его банкротства. Экс-финансист провел 2,5 года в СИЗО. При пересчете проведенного в СИЗО времени как один день заключения за полтора дня колонии Меркулов успел отбыть около четырех лет. К моменту рассмотрения его жалобы вынесенный судом срок заключения может закончиться. ЦБ РФ отозвал лицензию у московского ПЧРБ в июле 2016 года банка. В банковской системе страны ПЧРБ банк занимал 126-е место. Перед крахом организация ввела ограничения на выдачу вкладов.