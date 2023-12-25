25 декабря 2023

В мэрии Челябинска создали оперативный штаб по борьбе со снегопадом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Буран снегопад
Основной упор будет сделан на уборку тротуаров и дворовых площадок Фото:

В администрации Челябинска создали оперативный штаб для борьбы с последствиями продолжающегося 26 декабря снегопадом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, уже было принято несколько важных решений.

«Принято решение в ближайшие часы сконцентрироваться на расчистке тротуаров и остановок общественного транспорта, на „пробивке“ внутриквартальных и внутридворовых проездов. Основные дороги находятся в проезжем состоянии, их расчистка продолжается», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

Снегопад накрыл областной центр вечером 25 декабря и продолжался всю ночь. Утром 26 декабря снег продолжает идти. Дорожные службы приведены в повышенную готовность.

Из-за снежного бурана автомобилисты с трудом пробираются по улицам города. Нарушена работа аэропортов. Из Челябинска задержали четыре рейса, среди которых рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В администрации Челябинска создали оперативный штаб для борьбы с последствиями продолжающегося 26 декабря снегопадом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, уже было принято несколько важных решений. «Принято решение в ближайшие часы сконцентрироваться на расчистке тротуаров и остановок общественного транспорта, на „пробивке“ внутриквартальных и внутридворовых проездов. Основные дороги находятся в проезжем состоянии, их расчистка продолжается», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. Снегопад накрыл областной центр вечером 25 декабря и продолжался всю ночь. Утром 26 декабря снег продолжает идти. Дорожные службы приведены в повышенную готовность. Из-за снежного бурана автомобилисты с трудом пробираются по улицам города. Нарушена работа аэропортов. Из Челябинска задержали четыре рейса, среди которых рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...