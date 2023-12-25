В мэрии Челябинска создали оперативный штаб по борьбе со снегопадом

В администрации Челябинска создали оперативный штаб для борьбы с последствиями продолжающегося 26 декабря снегопадом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, уже было принято несколько важных решений.
«Принято решение в ближайшие часы сконцентрироваться на расчистке тротуаров и остановок общественного транспорта, на „пробивке“ внутриквартальных и внутридворовых проездов. Основные дороги находятся в проезжем состоянии, их расчистка продолжается», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.
Снегопад накрыл областной центр вечером 25 декабря и продолжался всю ночь. Утром 26 декабря снег продолжает идти. Дорожные службы приведены в повышенную готовность.
Из-за снежного бурана автомобилисты с трудом пробираются по улицам города. Нарушена работа аэропортов. Из Челябинска задержали четыре рейса, среди которых рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.
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