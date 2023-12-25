25 декабря 2023

На трассе в ХМАО во время столкновения двух фур погиб пешеход

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло недалеко от города Когалым Фото:

На трассе в ХМАО в результате столкновение двух грузовиков погиб пешеход, которого зацепило большегрузом. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Сургутского района.

«На 16 км автодороги „Подъезд к городу Когалым“ в Сургутском районе 54-летний водитель „Sitrak“ по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с транспортным средством „Камаз“. От удара „Sitrak“ отбросило на стоящий автомобиль „Vaw“ и находящихся на проезжей части двух пешеходов», — сообщили в полиции.

В результате ДТП оба пешехода были травмированы. Один из них позже скончался в карете скорой помощи. По факту случившегося проводится административное расследование.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за дождя дороги покрылись слоем льда. На некоторых автодорогах было перекрыто движение.

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На трассе в ХМАО в результате столкновение двух грузовиков погиб пешеход, которого зацепило большегрузом. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Сургутского района. «На 16 км автодороги „Подъезд к городу Когалым“ в Сургутском районе 54-летний водитель „Sitrak“ по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с транспортным средством „Камаз“. От удара „Sitrak“ отбросило на стоящий автомобиль „Vaw“ и находящихся на проезжей части двух пешеходов», — сообщили в полиции. В результате ДТП оба пешехода были травмированы. Один из них позже скончался в карете скорой помощи. По факту случившегося проводится административное расследование. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за дождя дороги покрылись слоем льда. На некоторых автодорогах было перекрыто движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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