На трассе в ХМАО во время столкновения двух фур погиб пешеход

26 декабря 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

ДТП произошло недалеко от города Когалым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе в ХМАО в результате столкновение двух грузовиков погиб пешеход, которого зацепило большегрузом. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Сургутского района. «На 16 км автодороги „Подъезд к городу Когалым“ в Сургутском районе 54-летний водитель „Sitrak“ по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с транспортным средством „Камаз“. От удара „Sitrak“ отбросило на стоящий автомобиль „Vaw“ и находящихся на проезжей части двух пешеходов», — сообщили в полиции. В результате ДТП оба пешехода были травмированы. Один из них позже скончался в карете скорой помощи. По факту случившегося проводится административное расследование. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за дождя дороги покрылись слоем льда. На некоторых автодорогах было перекрыто движение.

На трассе в ХМАО в результате столкновение двух грузовиков погиб пешеход, которого зацепило большегрузом. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Сургутского района. «На 16 км автодороги „Подъезд к городу Когалым“ в Сургутском районе 54-летний водитель „Sitrak“ по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с транспортным средством „Камаз“. От удара „Sitrak“ отбросило на стоящий автомобиль „Vaw“ и находящихся на проезжей части двух пешеходов», — сообщили в полиции. В результате ДТП оба пешехода были травмированы. Один из них позже скончался в карете скорой помощи. По факту случившегося проводится административное расследование. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за дождя дороги покрылись слоем льда. На некоторых автодорогах было перекрыто движение.