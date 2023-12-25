25 декабря 2023

В Курганской области из-за снегопада ограничили движение на федеральных трассах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Весовой контроль на шоссе Тюнина. Курган, движение, весовой контроль, трасса, дорога, транспортный контроль, машина пятерочка
Ограничения движения ввели до 15 часов дня 26 декабря Фото:
новость из сюжета
Резкие изменения погоды в Кургане и области

На федеральных трассах Курганской области из-за снегопада и гололеда ввели ограничения для пассажирского транспорта и грузовых машин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«В связи с сильным снегопадом, снежными накатами, плохой видимостью, гололедом и метелями, 26 декабря 2023 года с 9: 00 утра по местному времени вводится временное ограничение движения на участках федеральных трасс: км 55 — км 171 автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск; км 125 — км 220 автодороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ориентировочно снять ограничения движения планируют в 15 часов дня 26 декабря. При этом в Упрдор «Южный урал» отметили, что непогода продолжится, то запрет для пассажирских автобусов, такси и грузовых машин может быть продлен.

Для борьбы со снегопадом на курганских участках федеральных дорог уже работает спецтехника. Уборочные машины и тракторы занимаются расчисткой снега. Также URA.RU писало, что из-за гололеда на территории Курганской области были введены временные ограничения движения для транспорта.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На федеральных трассах Курганской области из-за снегопада и гололеда ввели ограничения для пассажирского транспорта и грузовых машин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В связи с сильным снегопадом, снежными накатами, плохой видимостью, гололедом и метелями, 26 декабря 2023 года с 9: 00 утра по местному времени вводится временное ограничение движения на участках федеральных трасс: км 55 — км 171 автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск; км 125 — км 220 автодороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ориентировочно снять ограничения движения планируют в 15 часов дня 26 декабря. При этом в Упрдор «Южный урал» отметили, что непогода продолжится, то запрет для пассажирских автобусов, такси и грузовых машин может быть продлен. Для борьбы со снегопадом на курганских участках федеральных дорог уже работает спецтехника. Уборочные машины и тракторы занимаются расчисткой снега. Также URA.RU писало, что из-за гололеда на территории Курганской области были введены временные ограничения движения для транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...