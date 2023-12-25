В Курганской области из-за снегопада ограничили движение на федеральных трассах

На федеральных трассах Курганской области из-за снегопада и гололеда ввели ограничения для пассажирского транспорта и грузовых машин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«В связи с сильным снегопадом, снежными накатами, плохой видимостью, гололедом и метелями, 26 декабря 2023 года с 9: 00 утра по местному времени вводится временное ограничение движения на участках федеральных трасс: км 55 — км 171 автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск; км 125 — км 220 автодороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ориентировочно снять ограничения движения планируют в 15 часов дня 26 декабря. При этом в Упрдор «Южный урал» отметили, что непогода продолжится, то запрет для пассажирских автобусов, такси и грузовых машин может быть продлен.
Для борьбы со снегопадом на курганских участках федеральных дорог уже работает спецтехника. Уборочные машины и тракторы занимаются расчисткой снега. Также URA.RU писало, что из-за гололеда на территории Курганской области были введены временные ограничения движения для транспорта.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.