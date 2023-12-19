В Кургане женщина потушила Вечный огонь водой из бутылки

20 декабря 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Нарушительница задержана, возбуждено уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане женщина потушила Вечный огонь водой, принесенной в бутылке. По факту осквернения обелиска Победы возбуждено уголовное дело, нарушительница задержана, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Курганской области. «По подозрению в совершении преступления задержана 55-летняя местная жительница. По предварительным данным, вечером 18 декабря текущего года женщина пришла к постаменту, где горит Вечный Огонь, и потушила его, залив водой из имеющейся при себе бутылки», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Кургану задержали нарушительницу и доставили ее в СУ СК. Имеются записи с камер видеонаблюдения, установлены очевидцы происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично). URA.RU писало, что в ноябре 2023 года был осужден уроженец Афганистана Пайгир Халид, который в нетрезвом виде подкурил от Вечного огня в Кургане. Суд признал иностранца виновным в оскорблении памяти воинов, павших в ходе Великой Отечественной войны, и назначил ему штраф — 2 млн рублей. На время следствия он находился в СИЗО.

В Кургане женщина потушила Вечный огонь водой, принесенной в бутылке. По факту осквернения обелиска Победы возбуждено уголовное дело, нарушительница задержана, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Курганской области. «По подозрению в совершении преступления задержана 55-летняя местная жительница. По предварительным данным, вечером 18 декабря текущего года женщина пришла к постаменту, где горит Вечный Огонь, и потушила его, залив водой из имеющейся при себе бутылки», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Кургану задержали нарушительницу и доставили ее в СУ СК. Имеются записи с камер видеонаблюдения, установлены очевидцы происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично). URA.RU писало, что в ноябре 2023 года был осужден уроженец Афганистана Пайгир Халид, который в нетрезвом виде подкурил от Вечного огня в Кургане. Суд признал иностранца виновным в оскорблении памяти воинов, павших в ходе Великой Отечественной войны, и назначил ему штраф — 2 млн рублей. На время следствия он находился в СИЗО.