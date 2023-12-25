25 декабря 2023

В тюменских магазинах появились дешевые яйца. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины, продукты, ценники. Тюмень, продукты, фрукты, яйца, ценники, ценник, полки магазина
В Тюмени подешевели яйца от местных производителей Фото:
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В России взлетели цены на куриные яйца

В тюменских супермаркетах появились яйца стоимостью меньше ста рублей за десяток. Вся продукция — от местных птицефабрик: «Боровская» и «Пышминская». Данные о ценах представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов.

«Яйцо куриное, птицефабрика „Пышминская“. С2, 10 шт. Цена — 97 рублей, 99 копеек», — такая цена представлена на одном из онлайн-сервисов по доставке продуктов.

Продукция птицефабрики «Боровская» стоит 100 рублей за десяток яиц категории С2. Стоимость яиц других производителей начинается от 125 рублей за аналогичное количество.

Ранее руководитель регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов сообщил о том, что тюменские птицефабрики снизят стоимость десятка яиц до ста рублей. Это решение должно стабилизировать ситуацию с ценами на рынке.

В тюменских супермаркетах начали снижать стоимость яиц от местных производителей
В тюменских супермаркетах начали снижать стоимость яиц от местных производителей

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В тюменских супермаркетах появились яйца стоимостью меньше ста рублей за десяток. Вся продукция — от местных птицефабрик: «Боровская» и «Пышминская». Данные о ценах представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов. «Яйцо куриное, птицефабрика „Пышминская“. С2, 10 шт. Цена — 97 рублей, 99 копеек», — такая цена представлена на одном из онлайн-сервисов по доставке продуктов. Продукция птицефабрики «Боровская» стоит 100 рублей за десяток яиц категории С2. Стоимость яиц других производителей начинается от 125 рублей за аналогичное количество. Ранее руководитель регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов сообщил о том, что тюменские птицефабрики снизят стоимость десятка яиц до ста рублей. Это решение должно стабилизировать ситуацию с ценами на рынке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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