Тюменские птицефабрики снизят цены на яйца

Тюменские птицефабрики снизят цену на яйца до 100 рублей за десяток. Об этом во время пресс-конференции рассказал руководитель регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.
«Мы вместе с руководителями птицефабрик договорились стабилизировать положение цен на яйца в ближайшей перспективе. Птицефабрики добровольно пришли к понимаю того, что будут в конкурентном аспекте выставлять цену не выше 100 рублей за десяток. Это должно стабилизировать ситуацию с ценам на яйцо», — рассказал Чейметов.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области цена на яйца достигла 500 рублей. Тюменцы, опасаясь дефицита продукта, начали скупать перепелиные яйца. В сети супермаркетов «Лента» ограничили продажу товара из-за сложностей с поставками.
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