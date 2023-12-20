Тюменские птицефабрики снизят цены на яйца

Местные птицефабрики будут выставлять цену на яйца не выше 100 рублей за десяток Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца

Тюменские птицефабрики снизят цену на яйца до 100 рублей за десяток. Об этом во время пресс-конференции рассказал руководитель регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

«Мы вместе с руководителями птицефабрик договорились стабилизировать положение цен на яйца в ближайшей перспективе. Птицефабрики добровольно пришли к понимаю того, что будут в конкурентном аспекте выставлять цену не выше 100 рублей за десяток. Это должно стабилизировать ситуацию с ценам на яйцо», — рассказал Чейметов.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области цена на яйца достигла 500 рублей. Тюменцы, опасаясь дефицита продукта, начали скупать перепелиные яйца. В сети супермаркетов «Лента» ограничили продажу товара из-за сложностей с поставками.