Начальник челябинского управления Росгвардии Ясинский ушел в отставку

26 декабря 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Александр Ясинский ушел на пенсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Руководитель управления Росгвардии по Челябинской области генерал-майор полиции Александр Ясинский ушел в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ведомства. Там сообщили, что в качестве врио начальника регионального ведомства назначен полковник полиции Владислав Лебедь. «Александр Юрьевич дослужил до самого предельного возраста. Никогда нареканий со стороны руководства, либо других структур в отношении его не было. Долгое время под его руководством управления входило в список лучших структур в УрФО», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. Там отметили, профессионализм Ясинского. Именно он сформировал костяк регионального управления. При этом, занимаясь кадровыми вопросами, он не боялся давать шансы молодым специалистам. Он хотел, чтобы в его управлении заботились о гражданах. Его позиция выражалась в том, чтобы брать на работу молодых и амбициозных, которые будут помогать людям, а не сидеть в кабинетах и ждать пенсии. «Он всегда занимался и занимается спортом. Среди его увлечений йога, подтягивания на турнике, коньки. Здесь, в Челябинской области, для себя он открыл хоккей, горные лыжи. Он всегда очень внимательно относился к физическому развитию личного состава. К тому же он пишет стихи. У него есть свои собственные сочинения. То есть, он разносторонняя развитая личность, очень интересная. С большой благодарностью будем вспоминать о нем», — подытожили в пресс-службе ведомства. Слухи об отставке Ясинского ходили последние несколько месяцев. Однако многие ждали, что он повременит с выходом на пенсию. При нем структура показывала стабильность. И в канун начала президентской кампании никто ничего менять. Ясинский приехал в Челябинскую область осень 2016 года. Изначально он руководил региональным ведомством в статусе временно исполняющим обязанностей. В июле 2017 года его избавили от приставки врио. Генерал родился в Армавире 20 декабря 1959 года. Через 30 лет пришел служить в органы внутренних дел. За карьеру прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска в родном Армавире, до начальника Управления по координации сил и средств МВД России ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Нес службу в Чеченской Республике. За годы службы Ясинский был награжден медалями «За спасение погибавших» и «За отличие в охране общественного порядка». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель управления Росгвардии по Челябинской области генерал-майор полиции Александр Ясинский ушел в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ведомства. Там сообщили, что в качестве врио начальника регионального ведомства назначен полковник полиции Владислав Лебедь. «Александр Юрьевич дослужил до самого предельного возраста. Никогда нареканий со стороны руководства, либо других структур в отношении его не было. Долгое время под его руководством управления входило в список лучших структур в УрФО», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. Там отметили, профессионализм Ясинского. Именно он сформировал костяк регионального управления. При этом, занимаясь кадровыми вопросами, он не боялся давать шансы молодым специалистам. Он хотел, чтобы в его управлении заботились о гражданах. Его позиция выражалась в том, чтобы брать на работу молодых и амбициозных, которые будут помогать людям, а не сидеть в кабинетах и ждать пенсии. «Он всегда занимался и занимается спортом. Среди его увлечений йога, подтягивания на турнике, коньки. Здесь, в Челябинской области, для себя он открыл хоккей, горные лыжи. Он всегда очень внимательно относился к физическому развитию личного состава. К тому же он пишет стихи. У него есть свои собственные сочинения. То есть, он разносторонняя развитая личность, очень интересная. С большой благодарностью будем вспоминать о нем», — подытожили в пресс-службе ведомства. Слухи об отставке Ясинского ходили последние несколько месяцев. Однако многие ждали, что он повременит с выходом на пенсию. При нем структура показывала стабильность. И в канун начала президентской кампании никто ничего менять. Ясинский приехал в Челябинскую область осень 2016 года. Изначально он руководил региональным ведомством в статусе временно исполняющим обязанностей. В июле 2017 года его избавили от приставки врио. Генерал родился в Армавире 20 декабря 1959 года. Через 30 лет пришел служить в органы внутренних дел. За карьеру прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска в родном Армавире, до начальника Управления по координации сил и средств МВД России ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Нес службу в Чеченской Республике. За годы службы Ясинский был награжден медалями «За спасение погибавших» и «За отличие в охране общественного порядка».