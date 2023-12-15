Челябинские слухи: генерал мечтает уехать в Екатеринбург

О каникулах Текслера, перестановках в ЗСО и отъезде прокурора. Выпуск 1053

15 декабря 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат челябинского заксобрания Максим Романов избежал публичного позора, но не лишился статуса изгоя. Прокурор Миасса Алексей Путилов уезжает в Ярославль, а начальник управления Росгвардии по региону Александр Ясинский может остаться на своем посту. Самой обсуждаемой новостью среди челябинских глав стал арест мэра Троицка Александра Виноградова. А в Копейске потешаются над спикером горсобрания Евгением Гиске, поспешившим досрочно завершить прямую линию с президентом Владимиром Путиным. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Алексей Текслер (справа) отправил Юлия Элбакидзе (слева) спасать Малиновку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Текслер отправил министра в поселок перед прямой линией с Путиным В дни, когда на регион обрушились аномальные морозы, министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе по требованию губернатора Алексея Текслера мотался по всей области. Успел побывать везде, где были аварии на сетях. Ездил и в Малиновку, поселок под Челябинском, где неделей раньше произошла крупная авария, и дома остались без света. Свет дали, но остались проблемы с отоплением, которые продолжают решать. «Власти области перед прямой линией с президентом РФ Владимиром Путиным постарались максимально подготовиться ко всем проблемным темам. Одной из таких проблем была Малиновка. В день, когда была прямая линия, Текслер вновь отправил Элбакидзе в поселок: проверить как ликвидируются последствия аварии. Министр уже был на месте, когда появились представители ОНФ. Элбакидзе решил, что из Малиновки будет прямое включение, да и в ОНФ этого не отрицали. Но включения не случилось, а решение проблем Малиновки остается на контроле у Текслера», — рассказал инсайдер. И останется на Новый год дома Говорят, что губернатор Алексей Текслер будет встречать Новый год дома, в Челябинске. Никаких поездок у него на это время не планируется. «Это уже традиция для семьи Текслеров — встречать Новый год дома. Ну и поездки в каникулы по области, конечно же, будут. Хотя каникулы для губернатора — условные. Он будет все равно держать всю ситуацию под контролем», — пояснил источник. Анатолий Векшин привез секретный конверт из Москвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Области спустили задание на выборы Челябинская область должна обеспечить на выборах президента РФ в марте 2024 года показатель «70 на 80». Как сообщают источники, именно такие цифры были в конверте, который привез из Москвы куратор политблока региона, вице-губернатор Анатолий Векшин. «Эти конверты раздали вице-губернаторам на учебе в Москве. Челябинская область должна обеспечить явку на выборах не менее 70%. И более 80% голосов за действующего президента РФ Владимира Путина», — говорит инсайдер. В исполкоме ЕР грядут кадровые изменения Как сообщают источники, замруководителя регионального исполкома «Единой России» Наталья Хмельницкая скоро будет повышена до первого зама. Продвижение станет возможным, поскольку уволился руководитель исполкома Денис Моисеев, которому предстоит стать первым вице-спикером ЗСО. «Исполком, как всем известно, возглавит Виталий Маслов — при этом он освободит ставку первого замруководителя. Вот это место и займет Хмельницкая. К слову, она является креатурой Моисеева. Так что он сохранит контроль над исполкомом», — говорят в кулуарах. Алексей Денисенко станет вице-спикером ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Денисенко ждет повышения Как сообщают источники, в заксобрании области обсуждают будущее председателя комитета по строительству и ЖКХ Алексея Денисенко. По слухам, он все-таки исполнит свою давнюю месту и сменит пост председателя комитета на должность вице-спикера ЗСО. «Быть вице-спикером почетней. Да и хлопот поменьше. Но произойдет это не раньше апреля. Точнее, после выборов президента РФ», — говорит источник. …, а его сменит Мотовилов Уже известно, кто возглавит комитет по строительству и ЖКХ в заксобрании региона, если действующий руководитель Алексей Денисенко станет вице-спикером. Говорят, что комитет возглавит депутат заксобрания Александр Мотовилов. «Мотовилов очень хотел стать руководителем какого-нибудь из комитетов. Но, по слухам, всякий раз находились противники. На этот раз, кажется, его желание исполнится. Между прочим, хлопотал за Мотовилова депутат Госдумы, руководитель Уральского МКС „Единой России“ Иван Квитка», — говорит источник. Максим Романов сохранил партбилет и место во фракции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Романов встал на учет в Москве Депутат ЗСО, единоросс Максим Романов встал на партийный учет в Москве. Таким образом он сохранил свое место во фракции ЕР в областном парламенте. Ранее Романов, а также депутаты Металлургического райсовета Олег Мальцев и Сергей Астафьев спешно снялись с партийного учета в Челябинске, сославшись на переезд. Всем троим грозило исключение из ЕР за разгром партийного офиса в Металлургическом районе. «Должен был встать вопрос об исключении Романова из фракции ЕР в ЗСО. Но теперь Романов торжественно сообщил всем, что встал на партийный учет в Москве. Значит, исключать из ЕР в Челябинске его уже не имеют права. И вопрос о фракции отпал сам собой. Видно, что Романов воспрял духом и повеселел», — говорят в кулуарах. А в заксобрании вспомнили о «Слове пацана» Впрочем, тот факт, что депутат ЗСО Максим Романов избежал исключения из ЕР и из партийной фракции, не изменил отношения коллег. С ним, по слухам, так и не желают общаться. Единственный, кто c Романовым здоровается и разговаривает, это депутат Дмитрий Ларин. «Ларин, к слову, тоже нерукопожатный. В свое время он перебежал из „Единой России“ в „Справедливую Россию“. Бывшие соратники перестали с ним общаться, а эсеры относятся с прохладцей. Перебежчиков нигде не любят. Забавно, но про Ларина и Романова на днях вспоминали в ЗСО, когда в очередной раз обсуждали нашумевший сериал „Слово пацана“. Там если изгоняют из своих рядов, но навсегда. Как Ларина и Романова», — посмеиваются в заксобрании. Светлане Виноградовой досталось от губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэру Чебаркуля досталось за замерзающий военный городок Говорят, что мэру Чебаркуля Светлане Виноградовой здорово досталось от губернатора Алексея Текслера за военный городок в поселке Каширина. Там шесть лет не могут решить проблему с отоплением. И, когда грянули аномальные морозы, температура в квартирах опустилась до 10 градусов тепла. «Понятно, что это ответственность федеральная. Но власти Чебаркуля даже не попытались помочь. Не поспешили в морозы отправить ремонтные бригады в поселок. Не встречались с жителями. За это Виноградовой и досталось от Текслера. Только после разноса власти зашевелились», — говорит источник. МУП-банкрот продал за миллион турбазу на челябинском озере Говорят, что МУП «Коммунальные сети» в Златоусте, который дважды пытались банкротить, неожиданно продал турбазу «Яхонт» на озере Большой Сунукуль Чебаркульского района. И это, якобы, сделано с согласия мэра Максима Пекарского. «Местный предприниматель получил объект с летними домиками, пляжем, столовой, административным корпусом и стоянкой по цене меньше миллиона рублей. Почему понадобилось так дешево выводить актив с предприятия, имеющего десятки и сотни миллионов рублей долга, не ясно. Сделали это без согласия депутатов», — возмущены в горсобрании. Максим Пекарский пытается трудоустроить Владимира Горбунова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пекарский хлопочет за подчиненного В Златоусте поговаривают, что мэр Максим Пекарский уже придумал, как трудоустроить замглавы управления ЖКХ мэрии Владимира Горбунова. Если, конечно, судебное разбирательство по поводу хищения 500 тонн металла с завода «Булат» закончится для Горбунова условным сроком. «Якобы по поручению Пекарского уже прорабатывается вопрос об учреждении формально частной фирмы, которой и будет руководить Горбунов. Склонность выходца из органов МВД Пекарского окружать себя людьми с неоднозначной биографией вообще вызывает все больше недоумения в городе. Вот, например, он назначил жену тренера по сноубордингу Дениса Мельнова директором спортшколы, курирующей строительство биатлонного комплекса. В трудовой книжке Кристины запись руководителя является первой и единственной. Зато в биографии Мельнова имеется шестилетний срок заключения за групповые грабежи на автомобильной трассе», — шепчутся в городе. Главному депутату Копейска надоело слушать Путина В Копейске посмеиваются над фальстартом спикера горсобрания Евгения Гиске. Во время прямой линии с Владимиром Путиным он досрочно подвел черту под выступлением президента. На странице Гиске во «ВКонтакте» пост о том, что прямая линия президента подошла к концу, появился в 16:30 по уральскому времени, то есть через два с половиной часа после начала общения Путина с народом и журналистами. «Но разговор-то продолжался еще почти два часа после того, как копейский спикер объявил о его окончании. Вскоре Гиске то ли сам понял свою ошибку, то ли ему подсказали — и запись пропала со странички. Чтобы появиться в том же виде, но после завершения прямой линии. Впрочем, это не помешало желающим шутить, что Гиске то ли надоело слушать Путина, то ли он решил таким образом намекнуть главе государства, что пора „закругляться“», — посмеиваются в политических кругах Копейска. Членство в ЕР у Александра Виноградова приостановлено с 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Виноградов не успел восстановиться в ЕР Говорят, что в «Единой России» уже собирались поставить вопрос о приостановлении членства в рядах партии мэра Троицка Александра Виноградова. Об этом заговорили сразу после того, как стало известно о задержании Виноградова по обвинению в получении взятки. «Но тут же выяснилось, что членство градоначальника в ЕР приостановлено с 2021 года, после возбуждения уголовного дела по обвинению в превышении полномочий. По этому делу Виноградова, как всем известно, полностью оправдали. Он как раз собирался поставить вопрос о восстановлении в партии, но просто не успел этого сделать. Так что собираться для того, чтобы временно лишить его партбилета, не пришлось», — рассказал источник. Коллеги его жалеют Несмотря на грозные обвинения в адрес мэра Троицка Александра Виноградова, его история скорее вызвала сочувствие к градоначальнику со стороны руководителей муниципалитетов. Ведь как глава города он на хорошем счету. «Виноградов не рискнул бы брать взятку в виде тренажера, зная какой интерес к нему вот уже несколько лет проявляют силовики. Если докажет, что тренажер купил, может и отбиться от обвинения. Но во время обысков силовики вынесли кучу документов из мэрии. Так что будут копать дальше, на новые дела», — говорят главы. Дмитрий Виноградов вину не признает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU …но сначала возникла путаница Не меньший шок, чем задержание мэра Троицка Александра Виноградова, в городе вызвала новость о задержании его однофамильца, бизнесмена Дмитрия Виноградова. Того самого владельца торговой сети «Копеечка», который, по версии следствия, подарил градоначальнику беговую дорожку в обмен на разрешение по вводу в эксплуатацию магазина. Но поначалу в задержание Виноградова не поверили «Уже после новостей о задержании мэра в закрытых чатах появилось: „Виноградова задержали!“ Многие отмахивались: мол, уже все знают. Только потом дошло, что речь идет про Дмитрия Виноградова. Если Виноградов-бизнесмен заявит, что тренажер был взяткой, то избежит серьезного наказания. А вот Виноградову-мэру придется туго. Но бизнесмен вину не признает. Уверяет, что за тренажер получил деньги», — говорят в городе. Мэра и бизнесмена «сдал» предполагаемый посредник В Троицке гадают, кто дал показания, легшие в основу нового уголовного дела мэра Александра Виноградова. Пока на виду только один кандидат. «Судите сами. Уголовных дел три: в отношении взяткодателя, получателя взятки и посредника. При этом получивший злополучную беговую дорожку ценой в 126 тысяч рублей мэр Виноградов арестован, как и передавший ему тренажер бизнесмен Дмитрий Виноградов. Оба себя виновными не признали. А вот посредником, по версии следствия, стал ранее судимый за покушение на убийство Борис Спиридонов. Его с миром отпустили после допроса. Стало быть, он рассказал все, что от него требовалось — и в нужном ключе», — судачат сплетники. Олег Иванов скоро начнет знакомиться с материалами дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Иванов не успеет выйти из СИЗО 26 декабря исполнится год, как сотрудники ФСБ задержали депутата гордумы Челябинска Олега Иванова, обвиняемого в уходе от налогов, подделке документов и преднамеренном банкротстве. За это время он успел побывать и под домашним арестом. Когда Иванов нарушил его условия, бизнесмена отправили в СИЗО. Так или иначе, целый год Иванов был лишен свободы, и в конце декабря мог бы рассчитывать, что его отпустят под подписку о невыезде. «Но похоже, что Иванова из СИЗО не выпустят. В самое ближайшее время ему передадут для ознакомления материалы уголовного дела. А на этой стадии расследования из СИЗО не отпускают. Так что Иванов останется за решеткой», — утверждает источник. Более полугода адвокаты Петра Конарева читают материалы его дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU …а защита Конарева и его подельников затягивает процесс В Челябинске ждут отправки в суд дела в отношении бывшего вице-мэра Петра Конарева, а также экс-руководителей МКУ «Городская среда» Сергея Любимова и Вадима Левченко. Все они обвиняются в создании ОПГ и получении многомиллионных взяток. Но поговаривают, что адвокаты бывших чиновников пока не торопятся знакомиться с материалами дела. «Силовики пытаются подтолкнуть защитников ускориться. Но процесс тянется уже шестой месяц. Адвокаты никуда не торопятся», — рассказал источник. Прокурор Миасса уедет в Ярославль Как сообщают источники, прокурор Миасса Алексей Путилов скоро уедет из города. Его ждет повышение, но не в Челябинской области. «Путилов получил приказ о переводе в Ярославскую область. Станет заместителем прокурора региона. Он уже попрощался с коллективом в Миассе. Очень хороший кадровый скачок», — говорит источник. …а в Челябинск пришлют «варяга» В Челябинске до сих пор остается вакантным место городского прокурора. Пост освободился в конце сентября, когда занимавший эту должность Роман Самойлов был переведен в Ярославскую область на должность зампрокурора региона. «Все ждали, что на Челябинск переведут кого-то из области. А вот теперь появилась новая информация. Пришлют „варяга“ из другого региона», — рассказал источник. Петр Решетников рассчитывает на перевод в Екатеринбург Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Генерал вернул себе надежду на перевод в Екатеринбург Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников, временно отстраненный от службы, вернулся на работу. Вопреки всем слухам о том, что после разноса, устроенного главой ведомства Александром Бастрыкиным, ему грозит неизменная отставка. «Отстранение от работы не может длиться вечно. А кандидата на замену Решетникова пока не согласовали. Так что ясности в будущей карьере генерала пока нет. Кстати, он вновь заговорил о возможном переводе в Екатеринбург, на пост руководителя СУ СКР по Свердловской области. Хотя Бастрыкин и говорил, чтобы он на такой перевод не рассчитывал», — рассказал источник. Ясинский может сохранить свой пост В силовых структурах Челябинской области поговаривают, что начальника управления Росгвардии Александра Ясинского просят повременить с уходом на пенсию. Как минимум на год. «В хозяйстве Ясинского все настолько стабильно, что в управлении ничего не хотят менять в преддверии президентских выборов. По принципу „не трогай то, что и так работает“. Поэтому генералу могут продлить контракт еще на один год, а там время покажет», — рассуждают силовики. Борис Дубровский готовится к конкурсному производству Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дубровский вступит в новую стадию банкротства Как говорят источники, экс-губернатор Борис Дубровский очень скоро вступит в новую стадию банкротства — конкурсную. Это значит, что его имущество пустят с молотка, чтобы рассчитаться по долгам. «Того имущества, что уже найдено, с учетом объектов в ХМАО, должно хватить по расплате по основному долгу в 34,5 млн рублей перед ПО „Монтажник“. И процесс банкротства будет закончен. А вот если ему добавят миллиардных долгов по субсидиарной ответственности за тот же „Монтажник“ или за „АиР“, тогда денег не хватит», — судачат в кулуарах. …но успел сделать своих людей кредиторами Говорят, что последние заседания в суда по делу о банкротстве семьи экс-губернатора Бориса Дубровского окончательно прояснили намерения адвоката Кирилла Мухина и жителя Магнитогорска Дениса Кашигина. Мухин заявил, что Дубровский не рассчитался перед ним по долгам за оказанные юридические услуги. А Кашигин по личной инициативе погасил долги Дубровского по налогам. «После того, как Мухин пытался отменить банкротство Дубровского, стало понятно, что адвокат действует в интересах экс-губернатора. Он, правда, еще не стал официально кредитором бывшего главы региона, но скоро этот статус получит. Сможет принимать участие в собрании кредиторов. А Кашигин такой статус уже получил. Уплатил смешную сумму, чуть больше 30 тысяч рублей, которые Дубровский, якобы, никак не мог заплатить сам. Так что Дубровский через своих людей сможет, по слухам, контролировать процесс своего банкротства». Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат челябинского заксобрания Максим Романов избежал публичного позора, но не лишился статуса изгоя. Прокурор Миасса Алексей Путилов уезжает в Ярославль, а начальник управления Росгвардии по региону Александр Ясинский может остаться на своем посту. Самой обсуждаемой новостью среди челябинских глав стал арест мэра Троицка Александра Виноградова. А в Копейске потешаются над спикером горсобрания Евгением Гиске, поспешившим досрочно завершить прямую линию с президентом Владимиром Путиным. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер отправил министра в поселок перед прямой линией с Путиным В дни, когда на регион обрушились аномальные морозы, министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе по требованию губернатора Алексея Текслера мотался по всей области. Успел побывать везде, где были аварии на сетях. Ездил и в Малиновку, поселок под Челябинском, где неделей раньше произошла крупная авария, и дома остались без света. Свет дали, но остались проблемы с отоплением, которые продолжают решать. «Власти области перед прямой линией с президентом РФ Владимиром Путиным постарались максимально подготовиться ко всем проблемным темам. Одной из таких проблем была Малиновка. В день, когда была прямая линия, Текслер вновь отправил Элбакидзе в поселок: проверить как ликвидируются последствия аварии. Министр уже был на месте, когда появились представители ОНФ. Элбакидзе решил, что из Малиновки будет прямое включение, да и в ОНФ этого не отрицали. Но включения не случилось, а решение проблем Малиновки остается на контроле у Текслера», — рассказал инсайдер. И останется на Новый год дома Говорят, что губернатор Алексей Текслер будет встречать Новый год дома, в Челябинске. Никаких поездок у него на это время не планируется. «Это уже традиция для семьи Текслеров — встречать Новый год дома. Ну и поездки в каникулы по области, конечно же, будут. Хотя каникулы для губернатора — условные. Он будет все равно держать всю ситуацию под контролем», — пояснил источник. Области спустили задание на выборы Челябинская область должна обеспечить на выборах президента РФ в марте 2024 года показатель «70 на 80». Как сообщают источники, именно такие цифры были в конверте, который привез из Москвы куратор политблока региона, вице-губернатор Анатолий Векшин. «Эти конверты раздали вице-губернаторам на учебе в Москве. Челябинская область должна обеспечить явку на выборах не менее 70%. И более 80% голосов за действующего президента РФ Владимира Путина», — говорит инсайдер. В исполкоме ЕР грядут кадровые изменения Как сообщают источники, замруководителя регионального исполкома «Единой России» Наталья Хмельницкая скоро будет повышена до первого зама. Продвижение станет возможным, поскольку уволился руководитель исполкома Денис Моисеев, которому предстоит стать первым вице-спикером ЗСО. «Исполком, как всем известно, возглавит Виталий Маслов — при этом он освободит ставку первого замруководителя. Вот это место и займет Хмельницкая. К слову, она является креатурой Моисеева. Так что он сохранит контроль над исполкомом», — говорят в кулуарах. Денисенко ждет повышения Как сообщают источники, в заксобрании области обсуждают будущее председателя комитета по строительству и ЖКХ Алексея Денисенко. По слухам, он все-таки исполнит свою давнюю месту и сменит пост председателя комитета на должность вице-спикера ЗСО. «Быть вице-спикером почетней. Да и хлопот поменьше. Но произойдет это не раньше апреля. Точнее, после выборов президента РФ», — говорит источник. …, а его сменит Мотовилов Уже известно, кто возглавит комитет по строительству и ЖКХ в заксобрании региона, если действующий руководитель Алексей Денисенко станет вице-спикером. Говорят, что комитет возглавит депутат заксобрания Александр Мотовилов. «Мотовилов очень хотел стать руководителем какого-нибудь из комитетов. Но, по слухам, всякий раз находились противники. На этот раз, кажется, его желание исполнится. Между прочим, хлопотал за Мотовилова депутат Госдумы, руководитель Уральского МКС „Единой России“ Иван Квитка», — говорит источник. Романов встал на учет в Москве Депутат ЗСО, единоросс Максим Романов встал на партийный учет в Москве. Таким образом он сохранил свое место во фракции ЕР в областном парламенте. Ранее Романов, а также депутаты Металлургического райсовета Олег Мальцев и Сергей Астафьев спешно снялись с партийного учета в Челябинске, сославшись на переезд. Всем троим грозило исключение из ЕР за разгром партийного офиса в Металлургическом районе. «Должен был встать вопрос об исключении Романова из фракции ЕР в ЗСО. Но теперь Романов торжественно сообщил всем, что встал на партийный учет в Москве. Значит, исключать из ЕР в Челябинске его уже не имеют права. И вопрос о фракции отпал сам собой. Видно, что Романов воспрял духом и повеселел», — говорят в кулуарах. А в заксобрании вспомнили о «Слове пацана» Впрочем, тот факт, что депутат ЗСО Максим Романов избежал исключения из ЕР и из партийной фракции, не изменил отношения коллег. С ним, по слухам, так и не желают общаться. Единственный, кто c Романовым здоровается и разговаривает, это депутат Дмитрий Ларин. «Ларин, к слову, тоже нерукопожатный. В свое время он перебежал из „Единой России“ в „Справедливую Россию“. Бывшие соратники перестали с ним общаться, а эсеры относятся с прохладцей. Перебежчиков нигде не любят. Забавно, но про Ларина и Романова на днях вспоминали в ЗСО, когда в очередной раз обсуждали нашумевший сериал „Слово пацана“. Там если изгоняют из своих рядов, но навсегда. Как Ларина и Романова», — посмеиваются в заксобрании. Мэру Чебаркуля досталось за замерзающий военный городок Говорят, что мэру Чебаркуля Светлане Виноградовой здорово досталось от губернатора Алексея Текслера за военный городок в поселке Каширина. Там шесть лет не могут решить проблему с отоплением. И, когда грянули аномальные морозы, температура в квартирах опустилась до 10 градусов тепла. «Понятно, что это ответственность федеральная. Но власти Чебаркуля даже не попытались помочь. Не поспешили в морозы отправить ремонтные бригады в поселок. Не встречались с жителями. За это Виноградовой и досталось от Текслера. Только после разноса власти зашевелились», — говорит источник. МУП-банкрот продал за миллион турбазу на челябинском озере Говорят, что МУП «Коммунальные сети» в Златоусте, который дважды пытались банкротить, неожиданно продал турбазу «Яхонт» на озере Большой Сунукуль Чебаркульского района. И это, якобы, сделано с согласия мэра Максима Пекарского. «Местный предприниматель получил объект с летними домиками, пляжем, столовой, административным корпусом и стоянкой по цене меньше миллиона рублей. Почему понадобилось так дешево выводить актив с предприятия, имеющего десятки и сотни миллионов рублей долга, не ясно. Сделали это без согласия депутатов», — возмущены в горсобрании. Пекарский хлопочет за подчиненного В Златоусте поговаривают, что мэр Максим Пекарский уже придумал, как трудоустроить замглавы управления ЖКХ мэрии Владимира Горбунова. Если, конечно, судебное разбирательство по поводу хищения 500 тонн металла с завода «Булат» закончится для Горбунова условным сроком. «Якобы по поручению Пекарского уже прорабатывается вопрос об учреждении формально частной фирмы, которой и будет руководить Горбунов. Склонность выходца из органов МВД Пекарского окружать себя людьми с неоднозначной биографией вообще вызывает все больше недоумения в городе. Вот, например, он назначил жену тренера по сноубордингу Дениса Мельнова директором спортшколы, курирующей строительство биатлонного комплекса. В трудовой книжке Кристины запись руководителя является первой и единственной. Зато в биографии Мельнова имеется шестилетний срок заключения за групповые грабежи на автомобильной трассе», — шепчутся в городе. Главному депутату Копейска надоело слушать Путина В Копейске посмеиваются над фальстартом спикера горсобрания Евгения Гиске. Во время прямой линии с Владимиром Путиным он досрочно подвел черту под выступлением президента. На странице Гиске во «ВКонтакте» пост о том, что прямая линия президента подошла к концу, появился в 16:30 по уральскому времени, то есть через два с половиной часа после начала общения Путина с народом и журналистами. «Но разговор-то продолжался еще почти два часа после того, как копейский спикер объявил о его окончании. Вскоре Гиске то ли сам понял свою ошибку, то ли ему подсказали — и запись пропала со странички. Чтобы появиться в том же виде, но после завершения прямой линии. Впрочем, это не помешало желающим шутить, что Гиске то ли надоело слушать Путина, то ли он решил таким образом намекнуть главе государства, что пора „закругляться“», — посмеиваются в политических кругах Копейска. Виноградов не успел восстановиться в ЕР Говорят, что в «Единой России» уже собирались поставить вопрос о приостановлении членства в рядах партии мэра Троицка Александра Виноградова. Об этом заговорили сразу после того, как стало известно о задержании Виноградова по обвинению в получении взятки. «Но тут же выяснилось, что членство градоначальника в ЕР приостановлено с 2021 года, после возбуждения уголовного дела по обвинению в превышении полномочий. По этому делу Виноградова, как всем известно, полностью оправдали. Он как раз собирался поставить вопрос о восстановлении в партии, но просто не успел этого сделать. Так что собираться для того, чтобы временно лишить его партбилета, не пришлось», — рассказал источник. Коллеги его жалеют Несмотря на грозные обвинения в адрес мэра Троицка Александра Виноградова, его история скорее вызвала сочувствие к градоначальнику со стороны руководителей муниципалитетов. Ведь как глава города он на хорошем счету. «Виноградов не рискнул бы брать взятку в виде тренажера, зная какой интерес к нему вот уже несколько лет проявляют силовики. Если докажет, что тренажер купил, может и отбиться от обвинения. Но во время обысков силовики вынесли кучу документов из мэрии. Так что будут копать дальше, на новые дела», — говорят главы. …но сначала возникла путаница Не меньший шок, чем задержание мэра Троицка Александра Виноградова, в городе вызвала новость о задержании его однофамильца, бизнесмена Дмитрия Виноградова. Того самого владельца торговой сети «Копеечка», который, по версии следствия, подарил градоначальнику беговую дорожку в обмен на разрешение по вводу в эксплуатацию магазина. Но поначалу в задержание Виноградова не поверили «Уже после новостей о задержании мэра в закрытых чатах появилось: „Виноградова задержали!“ Многие отмахивались: мол, уже все знают. Только потом дошло, что речь идет про Дмитрия Виноградова. Если Виноградов-бизнесмен заявит, что тренажер был взяткой, то избежит серьезного наказания. А вот Виноградову-мэру придется туго. Но бизнесмен вину не признает. Уверяет, что за тренажер получил деньги», — говорят в городе. Мэра и бизнесмена «сдал» предполагаемый посредник В Троицке гадают, кто дал показания, легшие в основу нового уголовного дела мэра Александра Виноградова. Пока на виду только один кандидат. «Судите сами. Уголовных дел три: в отношении взяткодателя, получателя взятки и посредника. При этом получивший злополучную беговую дорожку ценой в 126 тысяч рублей мэр Виноградов арестован, как и передавший ему тренажер бизнесмен Дмитрий Виноградов. Оба себя виновными не признали. А вот посредником, по версии следствия, стал ранее судимый за покушение на убийство Борис Спиридонов. Его с миром отпустили после допроса. Стало быть, он рассказал все, что от него требовалось — и в нужном ключе», — судачат сплетники. Иванов не успеет выйти из СИЗО 26 декабря исполнится год, как сотрудники ФСБ задержали депутата гордумы Челябинска Олега Иванова, обвиняемого в уходе от налогов, подделке документов и преднамеренном банкротстве. За это время он успел побывать и под домашним арестом. Когда Иванов нарушил его условия, бизнесмена отправили в СИЗО. Так или иначе, целый год Иванов был лишен свободы, и в конце декабря мог бы рассчитывать, что его отпустят под подписку о невыезде. «Но похоже, что Иванова из СИЗО не выпустят. В самое ближайшее время ему передадут для ознакомления материалы уголовного дела. А на этой стадии расследования из СИЗО не отпускают. Так что Иванов останется за решеткой», — утверждает источник. …а защита Конарева и его подельников затягивает процесс В Челябинске ждут отправки в суд дела в отношении бывшего вице-мэра Петра Конарева, а также экс-руководителей МКУ «Городская среда» Сергея Любимова и Вадима Левченко. Все они обвиняются в создании ОПГ и получении многомиллионных взяток. Но поговаривают, что адвокаты бывших чиновников пока не торопятся знакомиться с материалами дела. «Силовики пытаются подтолкнуть защитников ускориться. Но процесс тянется уже шестой месяц. Адвокаты никуда не торопятся», — рассказал источник. Прокурор Миасса уедет в Ярославль Как сообщают источники, прокурор Миасса Алексей Путилов скоро уедет из города. Его ждет повышение, но не в Челябинской области. «Путилов получил приказ о переводе в Ярославскую область. Станет заместителем прокурора региона. Он уже попрощался с коллективом в Миассе. Очень хороший кадровый скачок», — говорит источник. …а в Челябинск пришлют «варяга» В Челябинске до сих пор остается вакантным место городского прокурора. Пост освободился в конце сентября, когда занимавший эту должность Роман Самойлов был переведен в Ярославскую область на должность зампрокурора региона. «Все ждали, что на Челябинск переведут кого-то из области. А вот теперь появилась новая информация. Пришлют „варяга“ из другого региона», — рассказал источник. Генерал вернул себе надежду на перевод в Екатеринбург Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников, временно отстраненный от службы, вернулся на работу. Вопреки всем слухам о том, что после разноса, устроенного главой ведомства Александром Бастрыкиным, ему грозит неизменная отставка. «Отстранение от работы не может длиться вечно. А кандидата на замену Решетникова пока не согласовали. Так что ясности в будущей карьере генерала пока нет. Кстати, он вновь заговорил о возможном переводе в Екатеринбург, на пост руководителя СУ СКР по Свердловской области. Хотя Бастрыкин и говорил, чтобы он на такой перевод не рассчитывал», — рассказал источник. Ясинский может сохранить свой пост В силовых структурах Челябинской области поговаривают, что начальника управления Росгвардии Александра Ясинского просят повременить с уходом на пенсию. Как минимум на год. «В хозяйстве Ясинского все настолько стабильно, что в управлении ничего не хотят менять в преддверии президентских выборов. По принципу „не трогай то, что и так работает“. Поэтому генералу могут продлить контракт еще на один год, а там время покажет», — рассуждают силовики. Дубровский вступит в новую стадию банкротства Как говорят источники, экс-губернатор Борис Дубровский очень скоро вступит в новую стадию банкротства — конкурсную. Это значит, что его имущество пустят с молотка, чтобы рассчитаться по долгам. «Того имущества, что уже найдено, с учетом объектов в ХМАО, должно хватить по расплате по основному долгу в 34,5 млн рублей перед ПО „Монтажник“. И процесс банкротства будет закончен. А вот если ему добавят миллиардных долгов по субсидиарной ответственности за тот же „Монтажник“ или за „АиР“, тогда денег не хватит», — судачат в кулуарах. …но успел сделать своих людей кредиторами Говорят, что последние заседания в суда по делу о банкротстве семьи экс-губернатора Бориса Дубровского окончательно прояснили намерения адвоката Кирилла Мухина и жителя Магнитогорска Дениса Кашигина. Мухин заявил, что Дубровский не рассчитался перед ним по долгам за оказанные юридические услуги. А Кашигин по личной инициативе погасил долги Дубровского по налогам. «После того, как Мухин пытался отменить банкротство Дубровского, стало понятно, что адвокат действует в интересах экс-губернатора. Он, правда, еще не стал официально кредитором бывшего главы региона, но скоро этот статус получит. Сможет принимать участие в собрании кредиторов. А Кашигин такой статус уже получил. Уплатил смешную сумму, чуть больше 30 тысяч рублей, которые Дубровский, якобы, никак не мог заплатить сам. Так что Дубровский через своих людей сможет, по слухам, контролировать процесс своего банкротства». Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.