25 декабря 2023

В ХМАО резко выросли цены на такси во время дорожного коллапса из-за погоды. Скрин

В Сургуте в два раза подорожало такси во время гололеда на дорогах
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутяне пожаловались на резкий рост стоимости поездок в такси Фото:

Жители Сургута пожаловались на резкий рост стоимости поездок в «Яндекс такси». Клиенты заметили, что цены выросли в два раза во время гололеда на городских дорогах. О ситуации URA.RU рассказали сами горожане.

«Утром цены на такси были выше в два раза, чем обычно. Причем, до центра города и загород стоимость приблизительно одинаковая, хотя расстояние разное. Цены значительно поднялись еще со вчерашнего вечера, когда прошел ледяной дождь», — рассказал агентству клиент.

По словам горожан, стоимость такси по городу выросла более чем до 400 рублей. «А обычно даже вот с [улицы] Каролинского до Мира 160-200 рублей», — добавляет пассажир. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании «Яндекс такси». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте из-за погоды произошел транспортный коллапс. Из-за дождя улицы покрылись слоем льда, а на автодорогах появились большие пробки. Сами сургутяне даже начали передвигаться по городу на коньках.

Стоимость поездок стала выше 400 рублей
Стоимость поездок стала выше 400 рублей
Фото:

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Жители Сургута пожаловались на резкий рост стоимости поездок в «Яндекс такси». Клиенты заметили, что цены выросли в два раза во время гололеда на городских дорогах. О ситуации URA.RU рассказали сами горожане. «Утром цены на такси были выше в два раза, чем обычно. Причем, до центра города и загород стоимость приблизительно одинаковая, хотя расстояние разное. Цены значительно поднялись еще со вчерашнего вечера, когда прошел ледяной дождь», — рассказал агентству клиент. По словам горожан, стоимость такси по городу выросла более чем до 400 рублей. «А обычно даже вот с [улицы] Каролинского до Мира 160-200 рублей», — добавляет пассажир. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании «Яндекс такси». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте из-за погоды произошел транспортный коллапс. Из-за дождя улицы покрылись слоем льда, а на автодорогах появились большие пробки. Сами сургутяне даже начали передвигаться по городу на коньках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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