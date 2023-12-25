В ХМАО резко выросли цены на такси во время дорожного коллапса из-за погоды. Скрин

В Сургуте в два раза подорожало такси во время гололеда на дорогах

26 декабря 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Сургутяне пожаловались на резкий рост стоимости поездок в такси Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Сургута пожаловались на резкий рост стоимости поездок в «Яндекс такси». Клиенты заметили, что цены выросли в два раза во время гололеда на городских дорогах. О ситуации URA.RU рассказали сами горожане. «Утром цены на такси были выше в два раза, чем обычно. Причем, до центра города и загород стоимость приблизительно одинаковая, хотя расстояние разное. Цены значительно поднялись еще со вчерашнего вечера, когда прошел ледяной дождь», — рассказал агентству клиент. По словам горожан, стоимость такси по городу выросла более чем до 400 рублей. «А обычно даже вот с [улицы] Каролинского до Мира 160-200 рублей», — добавляет пассажир. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании «Яндекс такси». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте из-за погоды произошел транспортный коллапс. Из-за дождя улицы покрылись слоем льда, а на автодорогах появились большие пробки. Сами сургутяне даже начали передвигаться по городу на коньках. Стоимость поездок стала выше 400 рублей Фото: скриншот приложения «Яндекс такси»

Жители Сургута пожаловались на резкий рост стоимости поездок в «Яндекс такси». Клиенты заметили, что цены выросли в два раза во время гололеда на городских дорогах. О ситуации URA.RU рассказали сами горожане. «Утром цены на такси были выше в два раза, чем обычно. Причем, до центра города и загород стоимость приблизительно одинаковая, хотя расстояние разное. Цены значительно поднялись еще со вчерашнего вечера, когда прошел ледяной дождь», — рассказал агентству клиент. По словам горожан, стоимость такси по городу выросла более чем до 400 рублей. «А обычно даже вот с [улицы] Каролинского до Мира 160-200 рублей», — добавляет пассажир. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании «Яндекс такси». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте из-за погоды произошел транспортный коллапс. Из-за дождя улицы покрылись слоем льда, а на автодорогах появились большие пробки. Сами сургутяне даже начали передвигаться по городу на коньках.