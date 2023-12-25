В Сургуте из-за гололеда произошел транспортный коллапс

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь превратил город в каток
Дождь превратил город в каток Фото:

В Сургуте из-за дождя улицы покрылись слоем льда, а на автодорогах появились большие пробки. Об этом URA.RU сообщил местный житель Сергей Носков.

«В Сургуте из-за дождя дороги покрылись льдом. В городе огромные пробки. На зеленый сигнал перекресток успевают проскочить 2-3 машины. Очень скользко. Уже видел несколько аварий с автобусами», — сообщил Носков.

В полиции Сургута журналисту подтвердили информацию о сложной ситуации на дорогах из-за гололеда. При этом роста ДТП из-за гололеда не фиксируется. Точные данные будут подготовлены позже. В городском СПОПАТ журналисту агентства сообщили, что аварии с пассажирским автотранспортом есть, но их не много и они не серьезные. «Из-за гололеда действительно было несколько ДТП. Во всех случаях кто-то врезался в автобус. После фиксации столкновения все маршруты вернулись на линию», — сообщили в СПОПАТ.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за гололеда перекрыли движение на автодороге Ханты-Мансийск-Тюмень. Из-за этого пробка на трассе растянулась на несколько километров.

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В Сургуте из-за дождя улицы покрылись слоем льда, а на автодорогах появились большие пробки. Об этом URA.RU сообщил местный житель Сергей Носков. «В Сургуте из-за дождя дороги покрылись льдом. В городе огромные пробки. На зеленый сигнал перекресток успевают проскочить 2-3 машины. Очень скользко. Уже видел несколько аварий с автобусами», — сообщил Носков. В полиции Сургута журналисту подтвердили информацию о сложной ситуации на дорогах из-за гололеда. При этом роста ДТП из-за гололеда не фиксируется. Точные данные будут подготовлены позже. В городском СПОПАТ журналисту агентства сообщили, что аварии с пассажирским автотранспортом есть, но их не много и они не серьезные. «Из-за гололеда действительно было несколько ДТП. Во всех случаях кто-то врезался в автобус. После фиксации столкновения все маршруты вернулись на линию», — сообщили в СПОПАТ. Ранее URA.RU сообщало, что из-за гололеда перекрыли движение на автодороге Ханты-Мансийск-Тюмень. Из-за этого пробка на трассе растянулась на несколько километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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