В ХМАО снизилась скорость движения транспорта на федеральных трассах из-за непогоды

Из-за ледяной корки на федеральных трассах в ХМАО снизилась скорость движения транспорта. Это связано с тем, что водители ведут себя аккуратнее на опасных участках дорог, рассказали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции.
«Водители осторожное едут. По шесть часов от одного населенного пункта до другого, допустим, с Нягани до Ханты-Мансийска (при том, что в нормальных условиях дорога займет порядка 3,5 часов — прим. URA.RU), — рассказали журналисту агентства в пресс-службе Госавтоинспекции.
В ведомства добавили, что в настоящий момент федеральные трассы не перекрыты, проезд свободный. Но в ближайшее время ожидается снег с дождем, и Госавтоинспекция готовится к возможным ограничениям.
За прошедшие сутки в округе зарегистрировано семь ДТП. В них пострадали 11 человек, один погиб.
Ранее URA.RU сообщало, что на трассе в ХМАО во время столкновения двух фур погиб пешеход. Авария произошла на 16 километре автодороги «Подъезд к городу Когалым» в Сургутском районе.
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