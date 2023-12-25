25 декабря 2023

В ХМАО снизилась скорость движения транспорта на федеральных трассах из-за непогоды

В ХМАО из-за гололеда на дорогах снизилась скорость движения автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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Стрежевская переправа. Излучинск, зима, трасса
Непогода заставила водителей вести себя аккуратнее на дороге Фото:

Из-за ледяной корки на федеральных трассах в ХМАО снизилась скорость движения транспорта. Это связано с тем, что водители ведут себя аккуратнее на опасных участках дорог, рассказали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции.

«Водители осторожное едут. По шесть часов от одного населенного пункта до другого, допустим, с Нягани до Ханты-Мансийска (при том, что в нормальных условиях дорога займет порядка 3,5 часов — прим. URA.RU), — рассказали журналисту агентства в пресс-службе Госавтоинспекции.

В ведомства добавили, что в настоящий момент федеральные трассы не перекрыты, проезд свободный. Но в ближайшее время ожидается снег с дождем, и Госавтоинспекция готовится к возможным ограничениям.

За прошедшие сутки в округе зарегистрировано семь ДТП. В них пострадали 11 человек, один погиб.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе в ХМАО во время столкновения двух фур погиб пешеход. Авария произошла на 16 километре автодороги «Подъезд к городу Когалым» в Сургутском районе.

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Из-за ледяной корки на федеральных трассах в ХМАО снизилась скорость движения транспорта. Это связано с тем, что водители ведут себя аккуратнее на опасных участках дорог, рассказали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции. «Водители осторожное едут. По шесть часов от одного населенного пункта до другого, допустим, с Нягани до Ханты-Мансийска (при том, что в нормальных условиях дорога займет порядка 3,5 часов — прим. URA.RU), — рассказали журналисту агентства в пресс-службе Госавтоинспекции. В ведомства добавили, что в настоящий момент федеральные трассы не перекрыты, проезд свободный. Но в ближайшее время ожидается снег с дождем, и Госавтоинспекция готовится к возможным ограничениям. За прошедшие сутки в округе зарегистрировано семь ДТП. В них пострадали 11 человек, один погиб. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе в ХМАО во время столкновения двух фур погиб пешеход. Авария произошла на 16 километре автодороги «Подъезд к городу Когалым» в Сургутском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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