В ХМАО снизилась скорость движения транспорта на федеральных трассах из-за непогоды

В ХМАО из-за гололеда на дорогах снизилась скорость движения автомобилей

26 декабря 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Непогода заставила водителей вести себя аккуратнее на дороге Фото: Александр Елизаров © URA.RU Из-за ледяной корки на федеральных трассах в ХМАО снизилась скорость движения транспорта. Это связано с тем, что водители ведут себя аккуратнее на опасных участках дорог, рассказали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции. «Водители осторожное едут. По шесть часов от одного населенного пункта до другого, допустим, с Нягани до Ханты-Мансийска (при том, что в нормальных условиях дорога займет порядка 3,5 часов — прим. URA.RU), — рассказали журналисту агентства в пресс-службе Госавтоинспекции. В ведомства добавили, что в настоящий момент федеральные трассы не перекрыты, проезд свободный. Но в ближайшее время ожидается снег с дождем, и Госавтоинспекция готовится к возможным ограничениям. За прошедшие сутки в округе зарегистрировано семь ДТП. В них пострадали 11 человек, один погиб. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе в ХМАО во время столкновения двух фур погиб пешеход. Авария произошла на 16 километре автодороги «Подъезд к городу Когалым» в Сургутском районе.

Из-за ледяной корки на федеральных трассах в ХМАО снизилась скорость движения транспорта. Это связано с тем, что водители ведут себя аккуратнее на опасных участках дорог, рассказали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции. «Водители осторожное едут. По шесть часов от одного населенного пункта до другого, допустим, с Нягани до Ханты-Мансийска (при том, что в нормальных условиях дорога займет порядка 3,5 часов — прим. URA.RU), — рассказали журналисту агентства в пресс-службе Госавтоинспекции. В ведомства добавили, что в настоящий момент федеральные трассы не перекрыты, проезд свободный. Но в ближайшее время ожидается снег с дождем, и Госавтоинспекция готовится к возможным ограничениям. За прошедшие сутки в округе зарегистрировано семь ДТП. В них пострадали 11 человек, один погиб. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе в ХМАО во время столкновения двух фур погиб пешеход. Авария произошла на 16 километре автодороги «Подъезд к городу Когалым» в Сургутском районе.