В аэропорту Сургута задержали вылет пяти самолетов

В аэропорту Сургута пять рейсов не могут вылететь по месту назначения. О задержке URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.
«По состоянию на 11:30 наблюдается задержка ряда рейсов из Сургута, из них: FV6442 в Санкт-Петербург по технической причине. UT9824 в Казань в связи с поздним прибытием воздушного судна. UT101 в Тюмень по метеоусловиям аэропорта назначения», — сообщили в пресс-службе.
Кроме этого, не влетели по месту назначения два вчерашних рейса — до Томска и Тюмени. Судя по электронному табло аэропорта, их вылет запланирован на 12 часов дня.
Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сургута задержаны все рейсы. В объявлении на сайте сообщается, что самолеты задерживаются из-за замерзающих осадков — ледяного дождя.
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