25 декабря 2023

В аэропорту Сургута задержали вылет пяти самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Вылет самолетов задерживают до Тюмени, Питера, Казани и Томска Фото:

В аэропорту Сургута пять рейсов не могут вылететь по месту назначения. О задержке URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

«По состоянию на 11:30 наблюдается задержка ряда рейсов из Сургута, из них: FV6442 в Санкт-Петербург по технической причине. UT9824 в Казань в связи с поздним прибытием воздушного судна. UT101 в Тюмень по метеоусловиям аэропорта назначения», — сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, не влетели по месту назначения два вчерашних рейса — до Томска и Тюмени. Судя по электронному табло аэропорта, их вылет запланирован на 12 часов дня.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сургута задержаны все рейсы. В объявлении на сайте сообщается, что самолеты задерживаются из-за замерзающих осадков — ледяного дождя.

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В аэропорту Сургута пять рейсов не могут вылететь по месту назначения. О задержке URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «По состоянию на 11:30 наблюдается задержка ряда рейсов из Сургута, из них: FV6442 в Санкт-Петербург по технической причине. UT9824 в Казань в связи с поздним прибытием воздушного судна. UT101 в Тюмень по метеоусловиям аэропорта назначения», — сообщили в пресс-службе. Кроме этого, не влетели по месту назначения два вчерашних рейса — до Томска и Тюмени. Судя по электронному табло аэропорта, их вылет запланирован на 12 часов дня. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сургута задержаны все рейсы. В объявлении на сайте сообщается, что самолеты задерживаются из-за замерзающих осадков — ледяного дождя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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