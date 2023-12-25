В аэропорту Сургута задержали вылет пяти самолетов

26 декабря 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Вылет самолетов задерживают до Тюмени, Питера, Казани и Томска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Сургута пять рейсов не могут вылететь по месту назначения. О задержке URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «По состоянию на 11:30 наблюдается задержка ряда рейсов из Сургута, из них: FV6442 в Санкт-Петербург по технической причине. UT9824 в Казань в связи с поздним прибытием воздушного судна. UT101 в Тюмень по метеоусловиям аэропорта назначения», — сообщили в пресс-службе. Кроме этого, не влетели по месту назначения два вчерашних рейса — до Томска и Тюмени. Судя по электронному табло аэропорта, их вылет запланирован на 12 часов дня. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сургута задержаны все рейсы. В объявлении на сайте сообщается, что самолеты задерживаются из-за замерзающих осадков — ледяного дождя.

В аэропорту Сургута пять рейсов не могут вылететь по месту назначения. О задержке URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «По состоянию на 11:30 наблюдается задержка ряда рейсов из Сургута, из них: FV6442 в Санкт-Петербург по технической причине. UT9824 в Казань в связи с поздним прибытием воздушного судна. UT101 в Тюмень по метеоусловиям аэропорта назначения», — сообщили в пресс-службе. Кроме этого, не влетели по месту назначения два вчерашних рейса — до Томска и Тюмени. Судя по электронному табло аэропорта, их вылет запланирован на 12 часов дня. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сургута задержаны все рейсы. В объявлении на сайте сообщается, что самолеты задерживаются из-за замерзающих осадков — ледяного дождя.