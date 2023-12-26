ФАС возбудила дела в отношении производителей яиц из-за роста цен

ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц в Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областях по признакам картельных соглашений. Об этом сообщило само ведомство.
«Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС выявили в действиях компаний признаки нарушений закона о защите конкуренции», — говорится в сообщении. Отмечается, что в октябре эти компании допустили увеличение стоимости куриных яиц до 40% за месяц. ФАС возбудила уголовное дело из-за злоупотребления доминирующим положением.
Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил, что после Нового года цены начнут снижаться на куриные яйца, передает «Ридус». Президент РФ Владимир Путин пообещал исправить ситуацию с ростом цен на яйца, сообщает телеканал ОТР. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что из-за высокого спроса на куриные яйца повысилась их цена.
ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц в Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областях по признакам картельных соглашений. Об этом сообщило само ведомство. «Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС выявили в действиях компаний признаки нарушений закона о защите конкуренции», — говорится в сообщении. Отмечается, что в октябре эти компании допустили увеличение стоимости куриных яиц до 40% за месяц. ФАС возбудила уголовное дело из-за злоупотребления доминирующим положением. Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил, что после Нового года цены начнут снижаться на куриные яйца, передает «Ридус». Президент РФ Владимир Путин пообещал исправить ситуацию с ростом цен на яйца, сообщает телеканал ОТР. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что из-за высокого спроса на куриные яйца повысилась их цена.