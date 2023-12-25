Бюджет на содержание тюменских сельских дорог сократили в два раза

В Тюмени определили подрядчика, который займется обслуживанием сельских дорог

26 декабря 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

На содержание дорог восьми районов, входящих в Ишимскую дорожную зону, в 2024 году выделят менее полумиллиарда рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюменской области за два года в два раза сократился бюджет на содержание сельских автомобильных дорог в восьми районах, входящих в Ишимскую дорожную зону. На 2024 год на эти цели запланировано потратить менее полумиллиарда рублей, тогда как в 2022 году на эти цели было направлено около миллиарда. Такой вывод можно сделать из анализа закупок, размещенных на едином федеральном портале «Госзакупки». «Закупка № 0167200003423008939, объект закупки — содержание автомобильных дорог (Абатский, Бердюжский, Викуловский, Голышмановский, Ишимский, Казанский, Сладковский, Сорокинский районы). Начальная стоимость закупки — 462 млн рублей. Работы предстоит проводить в 2024 году. Аналогичная закупка на 2022 год № 0167200003421007396, начальная цена аукциона — 992 млн рублей», — сообщает ресурс. Анализ документов показывает, что объем и виды работ в двух закупках аналогичные. Данные о похожей закупке на 2023 год в ЕИС отсутствует. Отмечается, что подрядчик на 2024 год уже определен, однако до подписания контракта его название не оглашается. URA.RU направило запрос заказчику закупки — им выступает управление автомобильных дорог Тюменской области. На момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что депутаты тюменской городской думы нашли деньги на строительство новых дорог в городе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской области за два года в два раза сократился бюджет на содержание сельских автомобильных дорог в восьми районах, входящих в Ишимскую дорожную зону. На 2024 год на эти цели запланировано потратить менее полумиллиарда рублей, тогда как в 2022 году на эти цели было направлено около миллиарда. Такой вывод можно сделать из анализа закупок, размещенных на едином федеральном портале «Госзакупки». «Закупка № 0167200003423008939, объект закупки — содержание автомобильных дорог (Абатский, Бердюжский, Викуловский, Голышмановский, Ишимский, Казанский, Сладковский, Сорокинский районы). Начальная стоимость закупки — 462 млн рублей. Работы предстоит проводить в 2024 году. Аналогичная закупка на 2022 год № 0167200003421007396, начальная цена аукциона — 992 млн рублей», — сообщает ресурс. Анализ документов показывает, что объем и виды работ в двух закупках аналогичные. Данные о похожей закупке на 2023 год в ЕИС отсутствует. Отмечается, что подрядчик на 2024 год уже определен, однако до подписания контракта его название не оглашается. URA.RU направило запрос заказчику закупки — им выступает управление автомобильных дорог Тюменской области. На момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что депутаты тюменской городской думы нашли деньги на строительство новых дорог в городе.