Shot: с Ивлеевой хотят взыскать миллиард морального вреда за «голую вечеринку»

26 декабря 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Анастасию Ивлееву хотят лишить возможности зарабатывать Фото: Вадим Тараканов/ТАСС Члены инициативной группы во главе с актером и продюсером сериала «Бригады» Александром Иншаковым хотят взыскать с известной блогерши Анастасии Ивлеевой один миллиард рублей морального вреда за скандальную «голую вечеринку» в Москве. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Члены инициативной группы во главе с актером и продюсером „Бригады“ Александром Иншаковым хотят лишить Ивлееву возможности вновь зарабатывать на подобных ивентах, сниматься в рекламе», — говорится в сообщении. По словам актера и каскадера, мероприятие шокировало его так, что он решил обратиться к звездному адвокату Александру Трещеву для составления судебного иска, к которому позже присоединились и другие возмущенные люди. По данным канала, документ будет направлен в Хамовнический суд Москвы. Если требования будут удовлетворены, то один миллиард отправят в фонд поддержки бойцов СВО и их семей. Ранее в центре Москвы в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года прошла вечеринка, которая была организована Анастасией Ивлеевой. Мероприятие с неординарным дресс-кодом, предполагающим минимум одежды на гостях, собрала множество известных личностей. В их число вошли Филипп Киркоров, певица Лолита, Ольга Орлова и другие, передают « Дни.ру». Анастасия Ивлеева вскоре извинилась за мероприятие, передает «Ридус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Члены инициативной группы во главе с актером и продюсером сериала «Бригады» Александром Иншаковым хотят взыскать с известной блогерши Анастасии Ивлеевой один миллиард рублей морального вреда за скандальную «голую вечеринку» в Москве. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Члены инициативной группы во главе с актером и продюсером „Бригады“ Александром Иншаковым хотят лишить Ивлееву возможности вновь зарабатывать на подобных ивентах, сниматься в рекламе», — говорится в сообщении. По словам актера и каскадера, мероприятие шокировало его так, что он решил обратиться к звездному адвокату Александру Трещеву для составления судебного иска, к которому позже присоединились и другие возмущенные люди. По данным канала, документ будет направлен в Хамовнический суд Москвы. Если требования будут удовлетворены, то один миллиард отправят в фонд поддержки бойцов СВО и их семей. Ранее в центре Москвы в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года прошла вечеринка, которая была организована Анастасией Ивлеевой. Мероприятие с неординарным дресс-кодом, предполагающим минимум одежды на гостях, собрала множество известных личностей. В их число вошли Филипп Киркоров, певица Лолита, Ольга Орлова и другие, передают «Дни.ру». Анастасия Ивлеева вскоре извинилась за мероприятие, передает «Ридус».