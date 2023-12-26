Shot: с Ивлеевой хотят взыскать миллиард морального вреда за «голую вечеринку»

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Анастасию Ивлееву хотят лишить возможности зарабатывать Фото:

Члены инициативной группы во главе с актером и продюсером сериала «Бригады» Александром Иншаковым хотят взыскать с известной блогерши Анастасии Ивлеевой один миллиард рублей морального вреда за скандальную «голую вечеринку» в Москве. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Члены инициативной группы во главе с актером и продюсером „Бригады“ Александром Иншаковым хотят лишить Ивлееву возможности вновь зарабатывать на подобных ивентах, сниматься в рекламе», — говорится в сообщении. По словам актера и каскадера, мероприятие шокировало его так, что он решил обратиться к звездному адвокату Александру Трещеву для составления судебного иска, к которому позже присоединились и другие возмущенные люди.

По данным канала, документ будет направлен в Хамовнический суд Москвы. Если требования будут удовлетворены, то один миллиард отправят в фонд поддержки бойцов СВО и их семей.

Ранее в центре Москвы в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года прошла вечеринка, которая была организована Анастасией Ивлеевой. Мероприятие с неординарным дресс-кодом, предполагающим минимум одежды на гостях, собрала множество известных личностей. В их число вошли Филипп Киркоров, певица Лолита, Ольга Орлова и другие, передают «Дни.ру». Анастасия Ивлеева вскоре извинилась за мероприятие, передает «Ридус».

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Члены инициативной группы во главе с актером и продюсером сериала «Бригады» Александром Иншаковым хотят взыскать с известной блогерши Анастасии Ивлеевой один миллиард рублей морального вреда за скандальную «голую вечеринку» в Москве. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Члены инициативной группы во главе с актером и продюсером „Бригады“ Александром Иншаковым хотят лишить Ивлееву возможности вновь зарабатывать на подобных ивентах, сниматься в рекламе», — говорится в сообщении. По словам актера и каскадера, мероприятие шокировало его так, что он решил обратиться к звездному адвокату Александру Трещеву для составления судебного иска, к которому позже присоединились и другие возмущенные люди. По данным канала, документ будет направлен в Хамовнический суд Москвы. Если требования будут удовлетворены, то один миллиард отправят в фонд поддержки бойцов СВО и их семей. Ранее в центре Москвы в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года прошла вечеринка, которая была организована Анастасией Ивлеевой. Мероприятие с неординарным дресс-кодом, предполагающим минимум одежды на гостях, собрала множество известных личностей. В их число вошли Филипп Киркоров, певица Лолита, Ольга Орлова и другие, передают «Дни.ру». Анастасия Ивлеева вскоре извинилась за мероприятие, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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