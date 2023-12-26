На челябинских трассах продлили ограничение движения

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Ограничения продлили до 15:00 Фото:

На челябинском отрезке федеральной трассы М5 продлили ограничения движения пассажирского транспорта и большегрузов до 15:00. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

«В связи с погодными условиями с 12:30 часов 26 декабря ориентировочно до 15:00 часов 26 декабря на участке 1799 — км 1646 км автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“ введено временное ограничение движения пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов. По возможности откажитесь от поездок», — сообщили URA.RU в пресс-службе организации.

В ведомстве добавили, что сотрудники региональной госавтоинспекции, экипажи ДПС и дорожная техника работает в усиленном режиме, ориентированы на оказание помощи. Ранее URA.RU сообщало, что на этом участке трассы ограничено движение с 11:00 часов.

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На челябинском отрезке федеральной трассы М5 продлили ограничения движения пассажирского транспорта и большегрузов до 15:00. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «В связи с погодными условиями с 12:30 часов 26 декабря ориентировочно до 15:00 часов 26 декабря на участке 1799 — км 1646 км автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“ введено временное ограничение движения пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов. По возможности откажитесь от поездок», — сообщили URA.RU в пресс-службе организации. В ведомстве добавили, что сотрудники региональной госавтоинспекции, экипажи ДПС и дорожная техника работает в усиленном режиме, ориентированы на оказание помощи. Ранее URA.RU сообщало, что на этом участке трассы ограничено движение с 11:00 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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