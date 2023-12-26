На челябинских трассах продлили ограничение движения

Ограничения продлили до 15:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На челябинском отрезке федеральной трассы М5 продлили ограничения движения пассажирского транспорта и большегрузов до 15:00. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

«В связи с погодными условиями с 12:30 часов 26 декабря ориентировочно до 15:00 часов 26 декабря на участке 1799 — км 1646 км автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“ введено временное ограничение движения пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов. По возможности откажитесь от поездок», — сообщили URA.RU в пресс-службе организации.

В ведомстве добавили, что сотрудники региональной госавтоинспекции, экипажи ДПС и дорожная техника работает в усиленном режиме, ориентированы на оказание помощи. Ранее URA.RU сообщало, что на этом участке трассы ограничено движение с 11:00 часов.