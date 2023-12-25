В Челябинской области из-за снегопадов закрыли дорогу в Казахстан

26 декабря 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Регион накрыл сильный циклон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области из-за сильнейшего снегопада ограничено движение по трассе, связывающей Россию и Казахстан. Об этом 26 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «В связи с неблагоприятными погодными условиями 26 декабря с 11:00 часов ориентировочно до 15:00 часов введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовиков, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов на участке А-310 „Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казахстан“ км 16+270 — км 146+128. На дорогах — сильный снегопад, ограничение видимости, метели, порывы ветра до 16 метров в секунду, гололед», — сообщили в ведомстве. Из-за снегопада, обрушившегося на регион в ночь на 26 декабря введены ограничения сразу на нескольких трассах. ГИБДД переведена на усиленный режим работы. В ряде школ, в том числе в Челябинске, отменены занятия. Губернатор Алексей Текслер обратился к жителям региона с просьбой отнестись с пониманием к перекрытиям дорог и мерам по их расчистке. Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездок.

В Челябинской области из-за сильнейшего снегопада ограничено движение по трассе, связывающей Россию и Казахстан. Об этом 26 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «В связи с неблагоприятными погодными условиями 26 декабря с 11:00 часов ориентировочно до 15:00 часов введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовиков, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов на участке А-310 „Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казахстан“ км 16+270 — км 146+128. На дорогах — сильный снегопад, ограничение видимости, метели, порывы ветра до 16 метров в секунду, гололед», — сообщили в ведомстве. Из-за снегопада, обрушившегося на регион в ночь на 26 декабря введены ограничения сразу на нескольких трассах. ГИБДД переведена на усиленный режим работы. В ряде школ, в том числе в Челябинске, отменены занятия. Губернатор Алексей Текслер обратился к жителям региона с просьбой отнестись с пониманием к перекрытиям дорог и мерам по их расчистке. Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездок.