25 декабря 2023

В Челябинской области из-за снегопадов закрыли дорогу в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, метель, ураган, непогода, флаг, шторм, климат, вьюга, ветер, буран, знамя, мороз
Регион накрыл сильный циклон Фото:

В Челябинской области из-за сильнейшего снегопада ограничено движение по трассе, связывающей Россию и Казахстан. Об этом 26 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями 26 декабря с 11:00 часов ориентировочно до 15:00 часов введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовиков, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов на участке А-310 „Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казахстан“ км 16+270 — км 146+128. На дорогах — сильный снегопад, ограничение видимости, метели, порывы ветра до 16 метров в секунду, гололед», — сообщили в ведомстве.

Из-за снегопада, обрушившегося на регион в ночь на 26 декабря введены ограничения сразу на нескольких трассах. ГИБДД переведена на усиленный режим работы. В ряде школ, в том числе в Челябинске, отменены занятия.

Губернатор Алексей Текслер обратился к жителям региона с просьбой отнестись с пониманием к перекрытиям дорог и мерам по их расчистке. Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездок.

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В Челябинской области из-за сильнейшего снегопада ограничено движение по трассе, связывающей Россию и Казахстан. Об этом 26 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «В связи с неблагоприятными погодными условиями 26 декабря с 11:00 часов ориентировочно до 15:00 часов введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовиков, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов на участке А-310 „Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казахстан“ км 16+270 — км 146+128. На дорогах — сильный снегопад, ограничение видимости, метели, порывы ветра до 16 метров в секунду, гололед», — сообщили в ведомстве. Из-за снегопада, обрушившегося на регион в ночь на 26 декабря введены ограничения сразу на нескольких трассах. ГИБДД переведена на усиленный режим работы. В ряде школ, в том числе в Челябинске, отменены занятия. Губернатор Алексей Текслер обратился к жителям региона с просьбой отнестись с пониманием к перекрытиям дорог и мерам по их расчистке. Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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