В Челябинской области из-за снегопадов закрыли дорогу в Казахстан

В Челябинской области из-за сильнейшего снегопада ограничено движение по трассе, связывающей Россию и Казахстан. Об этом 26 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».
«В связи с неблагоприятными погодными условиями 26 декабря с 11:00 часов ориентировочно до 15:00 часов введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовиков, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов на участке А-310 „Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казахстан“ км 16+270 — км 146+128. На дорогах — сильный снегопад, ограничение видимости, метели, порывы ветра до 16 метров в секунду, гололед», — сообщили в ведомстве.
Из-за снегопада, обрушившегося на регион в ночь на 26 декабря введены ограничения сразу на нескольких трассах. ГИБДД переведена на усиленный режим работы. В ряде школ, в том числе в Челябинске, отменены занятия.
Губернатор Алексей Текслер обратился к жителям региона с просьбой отнестись с пониманием к перекрытиям дорог и мерам по их расчистке. Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездок.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.