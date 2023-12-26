МВД объявило в розыск создателя сериала «Масяня»

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По какой статье Олега Куваева объявили в розыск неизвестно Фото:

МВД России объявило в розыск создателя «Масяни» Олега Куваева (признан иноагентом в РФ). Информация появилась в базе данных ведомства.

«Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных МВД. По какой статье Куваева объявили в розыск, не уточняется.

Ранее Куваева признали иноагентом. Он выступал против спецоперации на Украине и принимал участие в сборе средств в поддержку ВСУ, передает «Национальная служба новостей».

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МВД России объявило в розыск создателя «Масяни» Олега Куваева (признан иноагентом в РФ). Информация появилась в базе данных ведомства. «Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных МВД. По какой статье Куваева объявили в розыск, не уточняется. Ранее Куваева признали иноагентом. Он выступал против спецоперации на Украине и принимал участие в сборе средств в поддержку ВСУ, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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