МВД объявило в розыск создателя сериала «Масяня»

По какой статье Олега Куваева объявили в розыск неизвестно
МВД России объявило в розыск создателя «Масяни» Олега Куваева (признан иноагентом в РФ). Информация появилась в базе данных ведомства.
«Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных МВД. По какой статье Куваева объявили в розыск, не уточняется.
Ранее Куваева признали иноагентом. Он выступал против спецоперации на Украине и принимал участие в сборе средств в поддержку ВСУ, передает «Национальная служба новостей».
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