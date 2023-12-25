«Коммунисты России» готовятся к сбору подписей для выборов в гордуму Кургана

26 декабря 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Партия «Коммунисты России» начала формировать базу людей-подписантов для выборов в гордуму Кургана Фото: Марина Молдавская © URA.RU Представители курганского отделения партии «Коммунисты России» начали формировать списки людей, которые могут поставить подпись за регистрацию их кандидатов на выборах в городскую думу Кургана, запланированные на сентябрь 2024 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат гордумы и представитель партии Яков Сидоров. «Сейчас занимаемся взаимодействиями с нашими сторонниками, нам потребуются подписи для регистрации и участия в выборах. <…> Пока избирательный процесс не запустился, подписи не собираем, но „на карандаш“ берем людей, которые готовы были бы дать нам ее. Происходит это так: посмотрел где живет человек потенциальный подписант, и говорю — подпиши листок за нашего кандидата. Телефона и имени достаточно нам для формирования этой базы», — говорит Сидоров. Также он отмечает, что в партии продолжают укреплять и налаживать отношения со сторонниками и подбирать кандидатов для избирательных округов. Ранее URA.RU писало, что КомРоссы первыми начали готовиться к выборам в гордуму Кургана и подбирать кандидатов. Яков Сидоров отмечал, что они будут претендовать на замещение всех 26 мест в гордуме. Для этого они планировали сформировать 13 человек в составе партийных списков и 13 одномандатников на каждый из округов. Позже сообщалось, что первым желающим стать депутатом гордумы от партии «Коммунисты России» стал бывший член КПРФ Павел Котюсов, который является руководителем отделения партии по Кургану. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители курганского отделения партии «Коммунисты России» начали формировать списки людей, которые могут поставить подпись за регистрацию их кандидатов на выборах в городскую думу Кургана, запланированные на сентябрь 2024 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат гордумы и представитель партии Яков Сидоров. «Сейчас занимаемся взаимодействиями с нашими сторонниками, нам потребуются подписи для регистрации и участия в выборах. <…> Пока избирательный процесс не запустился, подписи не собираем, но „на карандаш“ берем людей, которые готовы были бы дать нам ее. Происходит это так: посмотрел где живет человек потенциальный подписант, и говорю — подпиши листок за нашего кандидата. Телефона и имени достаточно нам для формирования этой базы», — говорит Сидоров. Также он отмечает, что в партии продолжают укреплять и налаживать отношения со сторонниками и подбирать кандидатов для избирательных округов. Ранее URA.RU писало, что КомРоссы первыми начали готовиться к выборам в гордуму Кургана и подбирать кандидатов. Яков Сидоров отмечал, что они будут претендовать на замещение всех 26 мест в гордуме. Для этого они планировали сформировать 13 человек в составе партийных списков и 13 одномандатников на каждый из округов. Позже сообщалось, что первым желающим стать депутатом гордумы от партии «Коммунисты России» стал бывший член КПРФ Павел Котюсов, который является руководителем отделения партии по Кургану.