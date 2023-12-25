Вартовчанка сделала тату, вдохновившись уродливой снежной фигурой в ХМАО. Фото

26 декабря 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Вартовчанка сделала тату с изображением уродливого снежного зайца, которым прославилась столица Самотлора в прошлом году Фото: Александр Мамаев © URA.RU (фото из архива) Тату-мастер из Нижневартовска Надежда Девятова сделала татуировку с изображением средневекового зайца, похожего на уродливый снежный символ 2023 года, который в прошлом году украсил центральную площадь столицу Самотлора.



«Тату/референс. Техника хэндпоук (способ нанесения рисунка на кожу вручную при помощи иглы и краски — прим. URA.RU)», — подписала автор фото на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Нижневартовские снежные и ледовые фигуры настолько круты, что люди не только фоткаются с ними или приезжают из других городов, чтобы увидеть своими глазами, но и бьют с ними татухи», — написали в telegram-канале «Сейчас | Нижневартовск».



Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута решил сделать тату с логотипом суши-бара, чтобы получить пожизненный купон на роллы. Он посчитал идею актуальной для «любителей халявы».

Тату-мастер из Нижневартовска Надежда Девятова сделала татуировку с изображением средневекового зайца, похожего на уродливый снежный символ 2023 года, который в прошлом году украсил центральную площадь столицу Самотлора. «Тату/референс. Техника хэндпоук (способ нанесения рисунка на кожу вручную при помощи иглы и краски — прим. URA.RU)», — подписала автор фото на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Нижневартовские снежные и ледовые фигуры настолько круты, что люди не только фоткаются с ними или приезжают из других городов, чтобы увидеть своими глазами, но и бьют с ними татухи», — написали в telegram-канале «Сейчас | Нижневартовск». Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута решил сделать тату с логотипом суши-бара, чтобы получить пожизненный купон на роллы. Он посчитал идею актуальной для «любителей халявы».