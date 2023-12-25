25 декабря 2023

Вартовчанка сделала тату, вдохновившись уродливой снежной фигурой в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Татуировки. Екатеринбург, татуировка, tattoo, тату мастер
Вартовчанка сделала тату с изображением уродливого снежного зайца, которым прославилась столица Самотлора в прошлом году Фото:

Тату-мастер из Нижневартовска Надежда Девятова сделала татуировку с изображением средневекового зайца, похожего на уродливый снежный символ 2023 года, который в прошлом году украсил центральную площадь столицу Самотлора.

«Тату/референс. Техника хэндпоук (способ нанесения рисунка на кожу вручную при помощи иглы и краски — прим. URA.RU)», — подписала автор фото на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Нижневартовские снежные и ледовые фигуры настолько круты, что люди не только фоткаются с ними или приезжают из других городов, чтобы увидеть своими глазами, но и бьют с ними татухи», — написали в telegram-канале «Сейчас | Нижневартовск».

Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута решил сделать тату с логотипом суши-бара, чтобы получить пожизненный купон на роллы. Он посчитал идею актуальной для «любителей халявы».

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тату-мастер из Нижневартовска Надежда Девятова сделала татуировку с изображением средневекового зайца, похожего на уродливый снежный символ 2023 года, который в прошлом году украсил центральную площадь столицу Самотлора. «Тату/референс. Техника хэндпоук (способ нанесения рисунка на кожу вручную при помощи иглы и краски — прим. URA.RU)», — подписала автор фото на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Нижневартовские снежные и ледовые фигуры настолько круты, что люди не только фоткаются с ними или приезжают из других городов, чтобы увидеть своими глазами, но и бьют с ними татухи», — написали в telegram-канале «Сейчас | Нижневартовск». Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута решил сделать тату с логотипом суши-бара, чтобы получить пожизненный купон на роллы. Он посчитал идею актуальной для «любителей халявы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...