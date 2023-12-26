Мэру Екатеринбурга, спикеру думы и чиновникам подняли зарплаты второй раз за год

Зарплата Алексея Орлова увеличилась как минимум на 19,2 тысячи рублей, Анны Гурарий — на 13,8 тысячи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На последнем в 2023 году заседании гордума Екатеринбурга не только утвердила бюджет на следующий год, но и повысила зарплату первым лицам города — в частности, мэру Алексею Орлову и спикеру думы Анне Гурарий. Изменения в соответствующие положения приняли без доклада, передает корреспондент URA.RU.

Зарплата Орлова складывается из нескольких частей: оклад (63 902 рубля), ежемесячное денежное поощрение, надбавка за работу с гостайной (ее размер неизвестен), и отпускные (два оклада, 127 804 рубля). Орлову увеличили ежемесячное денежное поощрение — с 3,4 оклада до 3,7 оклада, то есть с 217 267 рублей до 236 437 рублей. Таким образом, зарплата мэра увеличилась на 19,2 тысячи рублей.

По такому же принципу (оклад плюс допвыплаты) формируются зарплаты Гурарий, ее первого заместителя Михаила Матвеева, главы Счетной платы Александра Гетманчука и его аудиторов. Им тоже подняли ежемесячное денежное поощрение. Для Гурарий — на 13,8 тысячи рублей (до 184 038 рублей), Матеева — на 11,4 тысячи рублей (до 140 275 рублей), Гетманчука — на 10,4 тысячи (до 123 711 рублей).

Также увеличиваются выплаты в целом для городских чиновников всех уровней — от рядового специалиста до вице-мэра. Так, «в зависимости от особого режима труда» они будут получать не шесть окладов в год, а 7,2 оклада. Плюс премии в размере 60% от оклада (а не 50%). Аналогичная индексация — «в зависимости от вида занимаемой должности».

Это второе подобное увеличение за год. Предыдущее было в марте. Орлов, услышав от корреспондента вопрос про повышение его зарплаты, удивился. «Я себе точно ничего не повышал. Это плановая какая-то корректировка, видимо», — заверил он. Также мэр напомнил, что ранее был объявлен мораторий на увеличение зарплат российских чиновников в 2024 году.