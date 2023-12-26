Кабмин Украины предложил ужесточить наказание за нарушение правил мобилизации

Законопроект Рады: украинцев ждет тюрьма за нарушение правил мобилизации
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Отказ украинцев от прохождения медкомиссии будет караться лишением свободы Фото:

Украинское правительство внесло в Верховную Раду законопроект о наказании за нарушение правил мобилизации. Инициатором стал премьер Украины Денис Шмыгаль. Законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, на Украине будет усилена ответственность за нарушение законодательства о мобилизации. Это будет наказываться штрафом до 85 тысяч гривен, а в «особый период» до 204 тысяч гривен. Отказ украинцев от прохождения медкомиссии в военкомате будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее украинские СМИ сообщили, что на Украине внесли в Верховную раду законопроект, который меняет порядок мобилизации. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что мобилизация на Украине замедлилась, передает «Национальная служба новостей».

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Украинское правительство внесло в Верховную Раду законопроект о наказании за нарушение правил мобилизации. Инициатором стал премьер Украины Денис Шмыгаль. Законопроект опубликован на сайте Верховной Рады. Согласно документу, на Украине будет усилена ответственность за нарушение законодательства о мобилизации. Это будет наказываться штрафом до 85 тысяч гривен, а в «особый период» до 204 тысяч гривен. Отказ украинцев от прохождения медкомиссии в военкомате будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Ранее украинские СМИ сообщили, что на Украине внесли в Верховную раду законопроект, который меняет порядок мобилизации. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что мобилизация на Украине замедлилась, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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