Кабмин Украины предложил ужесточить наказание за нарушение правил мобилизации

Законопроект Рады: украинцев ждет тюрьма за нарушение правил мобилизации

26 декабря 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Отказ украинцев от прохождения медкомиссии будет караться лишением свободы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Украинское правительство внесло в Верховную Раду законопроект о наказании за нарушение правил мобилизации. Инициатором стал премьер Украины Денис Шмыгаль. Законопроект опубликован на сайте Верховной Рады. Согласно документу, на Украине будет усилена ответственность за нарушение законодательства о мобилизации. Это будет наказываться штрафом до 85 тысяч гривен, а в «особый период» до 204 тысяч гривен. Отказ украинцев от прохождения медкомиссии в военкомате будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Ранее украинские СМИ сообщили, что на Украине внесли в Верховную раду законопроект, который меняет порядок мобилизации. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что мобилизация на Украине замедлилась, передает «Национальная служба новостей».

Украинское правительство внесло в Верховную Раду законопроект о наказании за нарушение правил мобилизации. Инициатором стал премьер Украины Денис Шмыгаль. Законопроект опубликован на сайте Верховной Рады. Согласно документу, на Украине будет усилена ответственность за нарушение законодательства о мобилизации. Это будет наказываться штрафом до 85 тысяч гривен, а в «особый период» до 204 тысяч гривен. Отказ украинцев от прохождения медкомиссии в военкомате будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Ранее украинские СМИ сообщили, что на Украине внесли в Верховную раду законопроект, который меняет порядок мобилизации. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что мобилизация на Украине замедлилась, передает «Национальная служба новостей».