Кабмин Украины предложил ужесточить наказание за нарушение правил мобилизации

Украинское правительство внесло в Верховную Раду законопроект о наказании за нарушение правил мобилизации. Инициатором стал премьер Украины Денис Шмыгаль. Законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.
Согласно документу, на Украине будет усилена ответственность за нарушение законодательства о мобилизации. Это будет наказываться штрафом до 85 тысяч гривен, а в «особый период» до 204 тысяч гривен. Отказ украинцев от прохождения медкомиссии в военкомате будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Ранее украинские СМИ сообщили, что на Украине внесли в Верховную раду законопроект, который меняет порядок мобилизации. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что мобилизация на Украине замедлилась, передает «Национальная служба новостей».
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