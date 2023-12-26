Электричка из Магнитогорска в Челябинск задержалась на три часа из-за снегопада. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство скоростных электропоездов Ласточка на заводе Уральские локомотивы. Екатеринбург, скоростной электропоезд ласточка
«Ласточка» простояла три часа между станциями Троицк и Тамерлан Фото:

Электричка из Магнитогорска в Челябинск встала на железнодорожных путях из-за снегопада. Как сообщил читатель URA.RU, задержка «Ласточки» составила три часа.

«„Ласточка“ из Магнитогорска в Челябинск встала между станциями Троицк и Тамерлан. Примерно в 9:30 остановились, поехали только в 12:30», — рассказал один из пассажиров telegram-каналу «Челябинск, который смог».

Согласно расписанию поезд должен был доехать до Троицка в 9:46. Время прибытия на челябинский автовокзал — 10:56. Пассажиры ждали возобновления пути около трех часов.

По данным telegram-канала, сейчас электричка остановилась в Троицке, все спокойно. Идет досмотр, ищут безбилетников. Потом пассажиров пересадят на другой поезд.

На региональных трассах продлили ограничение движения до 20:00 26 декабря из-за метелей. Проез закрыт для грузового и пассажирского транспорта.

На станции в Троицке пассажиров досмотрят и пересадят на другой поезд
На станции в Троицке пассажиров досмотрят и пересадят на другой поезд
Фото:

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Электричка из Магнитогорска в Челябинск встала на железнодорожных путях из-за снегопада. Как сообщил читатель URA.RU, задержка «Ласточки» составила три часа. «„Ласточка“ из Магнитогорска в Челябинск встала между станциями Троицк и Тамерлан. Примерно в 9:30 остановились, поехали только в 12:30», — рассказал один из пассажиров telegram-каналу «Челябинск, который смог». Согласно расписанию поезд должен был доехать до Троицка в 9:46. Время прибытия на челябинский автовокзал — 10:56. Пассажиры ждали возобновления пути около трех часов. По данным telegram-канала, сейчас электричка остановилась в Троицке, все спокойно. Идет досмотр, ищут безбилетников. Потом пассажиров пересадят на другой поезд. На региональных трассах продлили ограничение движения до 20:00 26 декабря из-за метелей. Проез закрыт для грузового и пассажирского транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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