Электричка из Магнитогорска в Челябинск встала на железнодорожных путях из-за снегопада. Как сообщил читатель URA.RU, задержка «Ласточки» составила три часа.
«„Ласточка“ из Магнитогорска в Челябинск встала между станциями Троицк и Тамерлан. Примерно в 9:30 остановились, поехали только в 12:30», — рассказал один из пассажиров telegram-каналу «
Согласно расписанию поезд должен был доехать до Троицка в 9:46. Время прибытия на челябинский автовокзал — 10:56. Пассажиры ждали возобновления пути около трех часов.
По данным telegram-канала, сейчас электричка остановилась в Троицке, все спокойно. Идет досмотр, ищут безбилетников. Потом пассажиров пересадят на другой поезд.
На региональных трассах продлили ограничение движения до 20:00 26 декабря из-за метелей. Проез закрыт для грузового и пассажирского транспорта.
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