«Ласточка» простояла три часа между станциями Троицк и Тамерлан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Электричка из Магнитогорска в Челябинск встала на железнодорожных путях из-за снегопада. Как сообщил читатель URA.RU, задержка «Ласточки» составила три часа.

«„Ласточка“ из Магнитогорска в Челябинск встала между станциями Троицк и Тамерлан. Примерно в 9:30 остановились, поехали только в 12:30», — рассказал один из пассажиров telegram-каналу « Челябинск, который смог ».

Согласно расписанию поезд должен был доехать до Троицка в 9:46. Время прибытия на челябинский автовокзал — 10:56. Пассажиры ждали возобновления пути около трех часов.

По данным telegram-канала, сейчас электричка остановилась в Троицке, все спокойно. Идет досмотр, ищут безбилетников. Потом пассажиров пересадят на другой поезд.

На региональных трассах продлили ограничение движения до 20:00 26 декабря из-за метелей. Проез закрыт для грузового и пассажирского транспорта.