В Академическом внезапно задымился трамвай. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый трамвай в Академическом районе. Екатеринбург, пассажиры в трамвае
Пассажиры трамвая №1 эвакуировались самостоятельно Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга задымился трамвай. Об этом URA.RU рассказал житель уральской столицы Роберт Карапетян.

«Недолго радовались трамваю. Только что доехал до конечной, и в салоне заискрило, а потом и задымилось! Кондуктор успела схватить сумку со своего места, откуда и пошел дым, и пассажиры быстро эвакуировались», — поделился Карапетян.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в мэрию уральской столицы. На момент публикации новости ответ не поступил.

Утром 23 декабря для екатеринбуржцев открыли трамвайный маршрут №1: Академический — центр — Вторчермет. Линию начали проектировать еще в 2008 году, а ее строительство началось только в ноябре 2021-го. Рельсы проложили от улицы Академика Парина до кольца на Волгоградской. В будние дни движение будет начинаться в 06:09 и 06:08. Последний вагон из Академического в сторону центра будет отправляться в 21:07. Интервалы в маршруте по выходным составят 15-20 минут, в будние дни — 13-15 минут.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Академическом районе Екатеринбурга задымился трамвай. Об этом URA.RU рассказал житель уральской столицы Роберт Карапетян. «Недолго радовались трамваю. Только что доехал до конечной, и в салоне заискрило, а потом и задымилось! Кондуктор успела схватить сумку со своего места, откуда и пошел дым, и пассажиры быстро эвакуировались», — поделился Карапетян. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в мэрию уральской столицы. На момент публикации новости ответ не поступил. Утром 23 декабря для екатеринбуржцев открыли трамвайный маршрут №1: Академический — центр — Вторчермет. Линию начали проектировать еще в 2008 году, а ее строительство началось только в ноябре 2021-го. Рельсы проложили от улицы Академика Парина до кольца на Волгоградской. В будние дни движение будет начинаться в 06:09 и 06:08. Последний вагон из Академического в сторону центра будет отправляться в 21:07. Интервалы в маршруте по выходным составят 15-20 минут, в будние дни — 13-15 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...