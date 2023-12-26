В Академическом внезапно задымился трамвай. Видео

26 декабря 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Пассажиры трамвая №1 эвакуировались самостоятельно Фото: Илья Московец © URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга задымился трамвай. Об этом URA.RU рассказал житель уральской столицы Роберт Карапетян. «Недолго радовались трамваю. Только что доехал до конечной, и в салоне заискрило, а потом и задымилось! Кондуктор успела схватить сумку со своего места, откуда и пошел дым, и пассажиры быстро эвакуировались», — поделился Карапетян. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в мэрию уральской столицы. На момент публикации новости ответ не поступил. Утром 23 декабря для екатеринбуржцев открыли трамвайный маршрут №1: Академический — центр — Вторчермет. Линию начали проектировать еще в 2008 году, а ее строительство началось только в ноябре 2021-го. Рельсы проложили от улицы Академика Парина до кольца на Волгоградской. В будние дни движение будет начинаться в 06:09 и 06:08. Последний вагон из Академического в сторону центра будет отправляться в 21:07. Интервалы в маршруте по выходным составят 15-20 минут, в будние дни — 13-15 минут.

В Академическом районе Екатеринбурга задымился трамвай. Об этом URA.RU рассказал житель уральской столицы Роберт Карапетян. «Недолго радовались трамваю. Только что доехал до конечной, и в салоне заискрило, а потом и задымилось! Кондуктор успела схватить сумку со своего места, откуда и пошел дым, и пассажиры быстро эвакуировались», — поделился Карапетян. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в мэрию уральской столицы. На момент публикации новости ответ не поступил. Утром 23 декабря для екатеринбуржцев открыли трамвайный маршрут №1: Академический — центр — Вторчермет. Линию начали проектировать еще в 2008 году, а ее строительство началось только в ноябре 2021-го. Рельсы проложили от улицы Академика Парина до кольца на Волгоградской. В будние дни движение будет начинаться в 06:09 и 06:08. Последний вагон из Академического в сторону центра будет отправляться в 21:07. Интервалы в маршруте по выходным составят 15-20 минут, в будние дни — 13-15 минут.