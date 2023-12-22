22 декабря 2023

В Екатеринбурге запустили трамвайную линию в Академический. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвай стартовал без торжественной церемонии
Трамвай стартовал без торжественной церемонии Фото:

Утром 23 декабря для екатеринбуржцев открыли трамвайный маршрут №1: Академический — центр — Вторчермет. Свидетелем долгожданного запуска стал корреспондент URA.RU.

Торжественной церемонии не было. По официальной версии, у мэра Алексея Орлова командировка. По неофициальной — первых лиц города нет потому, что не успели закупить новые вагоны (картинка от этого несколько смазалась).

Первый рейс стартовал на кольце на улице Академика Парина в 06:22. А со Вторчермета, то есть в обратном направлении, первый вагон должен был отправиться в 06:21. Согласно ранее опубликованному мэрией расписанию, в будние дни движение будет начинаться в 06:09 и 06:08 соответственно. Последний вагон из Академического в сторону центра будет отправляться в 21:07. Интервалы в маршруте по выходным составят 15-20 минут, в будние дни — 13-15 минут.

Линию начали проектировать еще в 2008 году, но по разным причинам ее строительство началось только в ноябре 2021-го и завершилось на год раньше, чем прописано в контракте. Рельсы проложили от улицы Академика Парина до кольца на Волгоградской. Это первый этап. Второй предполагает продление линии до Широкой речки (с возведением депо) и строительство ответвления по проспекту Академика Сахарова.

Но прямо сейчас в Академическом реализуют и другие масштабные транспортные проекты. «В настоящее время ведется разработка проектной документации по развязке Амундсена — ЕКАД, и по развязке Объездная-Амундсена. Реализация этих проектов существенно улучшит транспортную доступность нашего района, содействуя его общему развитию», — отметил гендиректор компании «РСГ-Академическое», которая застраивает район, Сергей Ланцов.

«Мы, как и все жители Академического района, с радостью встречаем пуск пассажирского движения по новой трамвайной линии. <…> Реализация такого значимого проекта за два года — это большое достижение», — добавил он.

Фото:
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Утром 23 декабря для екатеринбуржцев открыли трамвайный маршрут №1: Академический — центр — Вторчермет. Свидетелем долгожданного запуска стал корреспондент URA.RU. Торжественной церемонии не было. По официальной версии, у мэра Алексея Орлова командировка. По неофициальной — первых лиц города нет потому, что не успели закупить новые вагоны (картинка от этого несколько смазалась). Первый рейс стартовал на кольце на улице Академика Парина в 06:22. А со Вторчермета, то есть в обратном направлении, первый вагон должен был отправиться в 06:21. Согласно ранее опубликованному мэрией расписанию, в будние дни движение будет начинаться в 06:09 и 06:08 соответственно. Последний вагон из Академического в сторону центра будет отправляться в 21:07. Интервалы в маршруте по выходным составят 15-20 минут, в будние дни — 13-15 минут. Линию начали проектировать еще в 2008 году, но по разным причинам ее строительство началось только в ноябре 2021-го и завершилось на год раньше, чем прописано в контракте. Рельсы проложили от улицы Академика Парина до кольца на Волгоградской. Это первый этап. Второй предполагает продление линии до Широкой речки (с возведением депо) и строительство ответвления по проспекту Академика Сахарова. Но прямо сейчас в Академическом реализуют и другие масштабные транспортные проекты. «В настоящее время ведется разработка проектной документации по развязке Амундсена — ЕКАД, и по развязке Объездная-Амундсена. Реализация этих проектов существенно улучшит транспортную доступность нашего района, содействуя его общему развитию», — отметил гендиректор компании «РСГ-Академическое», которая застраивает район, Сергей Ланцов. «Мы, как и все жители Академического района, с радостью встречаем пуск пассажирского движения по новой трамвайной линии. <…> Реализация такого значимого проекта за два года — это большое достижение», — добавил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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