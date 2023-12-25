Работников курганской больницы, устроивших драку на корпоративе, уволили

26 декабря 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Драку и погром в больнице в Мишкино устроил технический персонал Фото: Анна Майорова © URA.RU Работников межрайонной больницы в поселке Мишкино, подравшихся после новогоднего корпоратива, уволили. С участников конфликта также взыщут материальный ущерб, нанесенный больнице. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос URA.RU. «25 декабря произошел конфликт между техническим персоналом, который не занимается оказанием медицинской помощи. По возмещению нанесенного в рамках конфликта материального ущерба подано заявление в полицию руководством медучреждения. Оба сотрудника, участвовавших в конфликте, уволены в соответствии с подпунктом „б“ п. 6 части первой статьи 81 ТК РФ (появление работника на работе в состоянии алкогольного опьянения)», — ответили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что работники межрайонной больницы в поселке Мишкино Курганской области устроили драку после корпоратива. В здании больницы разгромили отделение приемного покоя. Драка якобы происходила на глазах у пациентов. На видео, где запечатлены последствия драки, видны пятна крови, разбитые стекла окна, сломанная дверь, перевернутая мебель.

Работников межрайонной больницы в поселке Мишкино, подравшихся после новогоднего корпоратива, уволили. С участников конфликта также взыщут материальный ущерб, нанесенный больнице. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос URA.RU. «25 декабря произошел конфликт между техническим персоналом, который не занимается оказанием медицинской помощи. По возмещению нанесенного в рамках конфликта материального ущерба подано заявление в полицию руководством медучреждения. Оба сотрудника, участвовавших в конфликте, уволены в соответствии с подпунктом „б“ п. 6 части первой статьи 81 ТК РФ (появление работника на работе в состоянии алкогольного опьянения)», — ответили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что работники межрайонной больницы в поселке Мишкино Курганской области устроили драку после корпоратива. В здании больницы разгромили отделение приемного покоя. Драка якобы происходила на глазах у пациентов. На видео, где запечатлены последствия драки, видны пятна крови, разбитые стекла окна, сломанная дверь, перевернутая мебель.