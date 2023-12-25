Госавтоинспекция ХМАО перекрыла движение на «трассе смерти»

Госавтоинспекция ХМАО ограничила движение на автодороге Ханты-Мансийск — Тюмень из-за плохих погодных условий. Об этом URA.RU сообщили в окружном ГИБДД.
«С 643 по 698 км автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ в Нефтеюганском районе ограничено движение для всех видов транспорта в направлении Ханты-Мансийска. В связи со сложными дорожными условиями рекомендуем автомобилистам до улучшения погодных и дорожных условий отложить загородные поездки», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО планирует перекрывать дороги из-за плохой погоды. В ближайшие сутки в регионе ожидается выпадение обильных осадков, что может существенно повлиять на сцепление шин с дорогой.
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