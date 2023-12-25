25 декабря 2023

Госавтоинспекция ХМАО перекрыла движение на «трассе смерти»

Госавтоинспекция ХМАО ограничила движение на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение остановлено из-за плохой погоды Фото:

Госавтоинспекция ХМАО ограничила движение на автодороге Ханты-Мансийск — Тюмень из-за плохих погодных условий. Об этом URA.RU сообщили в окружном ГИБДД.

«С 643 по 698 км автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ в Нефтеюганском районе ограничено движение для всех видов транспорта в направлении Ханты-Мансийска. В связи со сложными дорожными условиями рекомендуем автомобилистам до улучшения погодных и дорожных условий отложить загородные поездки», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО планирует перекрывать дороги из-за плохой погоды. В ближайшие сутки в регионе ожидается выпадение обильных осадков, что может существенно повлиять на сцепление шин с дорогой.

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Госавтоинспекция ХМАО ограничила движение на автодороге Ханты-Мансийск — Тюмень из-за плохих погодных условий. Об этом URA.RU сообщили в окружном ГИБДД. «С 643 по 698 км автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ в Нефтеюганском районе ограничено движение для всех видов транспорта в направлении Ханты-Мансийска. В связи со сложными дорожными условиями рекомендуем автомобилистам до улучшения погодных и дорожных условий отложить загородные поездки», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО планирует перекрывать дороги из-за плохой погоды. В ближайшие сутки в регионе ожидается выпадение обильных осадков, что может существенно повлиять на сцепление шин с дорогой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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