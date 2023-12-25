Полиция ХМАО планирует перекрывать дороги из-за плохой погоды

Полиция ХМАО планирует перекрывать автодороги из-за плохой погоды. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции.
«По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в регионе ожидается выпадение обильных осадков, что может существенно повлиять на сцепление шин с дорогой. В связи с этим Госавтоинспекция округа информирует о возможных перекрытиях загородных автодорог в зависимости от состояния проезжей части», — сообщили в ведомстве.
Инспекторы ГИБДД рекомендуют жителям в это время воздержаться от поездок на личном транспорте. Если поездку не отложить, то необходимо двигаться с предельной осторожностью. «Необходимо выбирать скорость, интервал и дистанцию, которые обеспечат безопасность дорожного движения в сложных погодных условиях», — добавили в полиции.
Ранее URA.RU сообщало, что МЧС по ХМАО предупредило жителей о штормовом ветре и гололеде. Сообщение об ухудшении погодных условий получили от спасателей все жители региона.
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