Полиция ХМАО планирует перекрывать дороги из-за плохой погоды

26 декабря 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Из-за дождя на дорогах появилась ледяная корка Фото: Сергей Русанов © URA.RU Полиция ХМАО планирует перекрывать автодороги из-за плохой погоды. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции. «По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в регионе ожидается выпадение обильных осадков, что может существенно повлиять на сцепление шин с дорогой. В связи с этим Госавтоинспекция округа информирует о возможных перекрытиях загородных автодорог в зависимости от состояния проезжей части», — сообщили в ведомстве. Инспекторы ГИБДД рекомендуют жителям в это время воздержаться от поездок на личном транспорте. Если поездку не отложить, то необходимо двигаться с предельной осторожностью. «Необходимо выбирать скорость, интервал и дистанцию, которые обеспечат безопасность дорожного движения в сложных погодных условиях», — добавили в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС по ХМАО предупредило жителей о штормовом ветре и гололеде. Сообщение об ухудшении погодных условий получили от спасателей все жители региона.

Полиция ХМАО планирует перекрывать автодороги из-за плохой погоды. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции. «По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в регионе ожидается выпадение обильных осадков, что может существенно повлиять на сцепление шин с дорогой. В связи с этим Госавтоинспекция округа информирует о возможных перекрытиях загородных автодорог в зависимости от состояния проезжей части», — сообщили в ведомстве. Инспекторы ГИБДД рекомендуют жителям в это время воздержаться от поездок на личном транспорте. Если поездку не отложить, то необходимо двигаться с предельной осторожностью. «Необходимо выбирать скорость, интервал и дистанцию, которые обеспечат безопасность дорожного движения в сложных погодных условиях», — добавили в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС по ХМАО предупредило жителей о штормовом ветре и гололеде. Сообщение об ухудшении погодных условий получили от спасателей все жители региона.