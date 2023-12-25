25 декабря 2023

Полиция ХМАО планирует перекрывать дороги из-за плохой погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, дпс зима, гибдд, экипаж дпс
Из-за дождя на дорогах появилась ледяная корка Фото:

Полиция ХМАО планирует перекрывать автодороги из-за плохой погоды. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в регионе ожидается выпадение обильных осадков, что может существенно повлиять на сцепление шин с дорогой. В связи с этим Госавтоинспекция округа информирует о возможных перекрытиях загородных автодорог в зависимости от состояния проезжей части», — сообщили в ведомстве.

Инспекторы ГИБДД рекомендуют жителям в это время воздержаться от поездок на личном транспорте. Если поездку не отложить, то необходимо двигаться с предельной осторожностью. «Необходимо выбирать скорость, интервал и дистанцию, которые обеспечат безопасность дорожного движения в сложных погодных условиях», — добавили в полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что МЧС по ХМАО предупредило жителей о штормовом ветре и гололеде. Сообщение об ухудшении погодных условий получили от спасателей все жители региона.

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Полиция ХМАО планирует перекрывать автодороги из-за плохой погоды. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции. «По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в регионе ожидается выпадение обильных осадков, что может существенно повлиять на сцепление шин с дорогой. В связи с этим Госавтоинспекция округа информирует о возможных перекрытиях загородных автодорог в зависимости от состояния проезжей части», — сообщили в ведомстве. Инспекторы ГИБДД рекомендуют жителям в это время воздержаться от поездок на личном транспорте. Если поездку не отложить, то необходимо двигаться с предельной осторожностью. «Необходимо выбирать скорость, интервал и дистанцию, которые обеспечат безопасность дорожного движения в сложных погодных условиях», — добавили в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС по ХМАО предупредило жителей о штормовом ветре и гололеде. Сообщение об ухудшении погодных условий получили от спасателей все жители региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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