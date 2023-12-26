В Челябинской области 50 автомобилей попали в снежный плен. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобили не могли двигаться из-за заснеженных дорог Фото:

На двух дорогах в Челябинской области 26 декабря 50 автомобилей угодили в снежный плен. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, транспортные средства были отбуксированы, водителям и пассажирам оказана помощь.

«В общей сложности на территории региона сотрудниками МЧС из снежных заносов вызволено 50 автомобилей. Оказана помощь 67 гражданам, в том числе двум детям», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Там отметили, что большая нагрузка пришлась на участки от поворота на город Троицк до границы Республики Казахстан и от деревни Козырево в сторону Копейска. На первом участке было отбуксировано 17 автомобилей (15 легковых и два грузовых), оказана помощь 20 гражданам. На втором участке из снежных заносов отбуксировано 19 автомобилей (16 легковых и три грузовых), оказана помощь 21 гражданину.

Под Троицком застрявших машин не осталось, проводится расчистка дороги. У Копейска дорога расчищена, движение осуществляется в штатном режиме.

Снежный шторм пришел в Челябинскую область вечером 25 декабря и продолжается весь день 26 декабря. Экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. Сотрудники ДПС дежурят на дорогах, дорожная техника ликвидирует последствия шторма.

Сотрудники ГУ МЧС помогали водителям выезжать из снежной ловушки
Сотрудники ГУ МЧС помогали водителям выезжать из снежной ловушки
Фото:
Застрявшие автомобили отбуксировали
Застрявшие автомобили отбуксировали
Фото:
Трассы были завалены снегом
Трассы были завалены снегом
Фото:

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На двух дорогах в Челябинской области 26 декабря 50 автомобилей угодили в снежный плен. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, транспортные средства были отбуксированы, водителям и пассажирам оказана помощь. «В общей сложности на территории региона сотрудниками МЧС из снежных заносов вызволено 50 автомобилей. Оказана помощь 67 гражданам, в том числе двум детям», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там отметили, что большая нагрузка пришлась на участки от поворота на город Троицк до границы Республики Казахстан и от деревни Козырево в сторону Копейска. На первом участке было отбуксировано 17 автомобилей (15 легковых и два грузовых), оказана помощь 20 гражданам. На втором участке из снежных заносов отбуксировано 19 автомобилей (16 легковых и три грузовых), оказана помощь 21 гражданину. Под Троицком застрявших машин не осталось, проводится расчистка дороги. У Копейска дорога расчищена, движение осуществляется в штатном режиме. Снежный шторм пришел в Челябинскую область вечером 25 декабря и продолжается весь день 26 декабря. Экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. Сотрудники ДПС дежурят на дорогах, дорожная техника ликвидирует последствия шторма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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