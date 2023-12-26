Автомобили не могли двигаться из-за заснеженных дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На двух дорогах в Челябинской области 26 декабря 50 автомобилей угодили в снежный плен. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, транспортные средства были отбуксированы, водителям и пассажирам оказана помощь.

«В общей сложности на территории региона сотрудниками МЧС из снежных заносов вызволено 50 автомобилей. Оказана помощь 67 гражданам, в том числе двум детям», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Там отметили, что большая нагрузка пришлась на участки от поворота на город Троицк до границы Республики Казахстан и от деревни Козырево в сторону Копейска. На первом участке было отбуксировано 17 автомобилей (15 легковых и два грузовых), оказана помощь 20 гражданам. На втором участке из снежных заносов отбуксировано 19 автомобилей (16 легковых и три грузовых), оказана помощь 21 гражданину.

Под Троицком застрявших машин не осталось, проводится расчистка дороги. У Копейска дорога расчищена, движение осуществляется в штатном режиме.

Снежный шторм пришел в Челябинскую область вечером 25 декабря и продолжается весь день 26 декабря. Экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. Сотрудники ДПС дежурят на дорогах, дорожная техника ликвидирует последствия шторма.

Сотрудники ГУ МЧС помогали водителям выезжать из снежной ловушки Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Застрявшие автомобили отбуксировали Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области