Ледяная скульптура пианиста Дениса Мацуева украсила площадь главного концертного зала Салехарда, сообщается на официальной странице сети «Вконтакте» правительства ЯНАО. В феврале в культурно-деловом центре столицы округа пройдет Международный конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала».
Масштабная ледяная фигура изображает музыканта Дениса Мацуева за роялем. Установили ее у главного концертного зала Салехарда, где ожидается одно из главных культурных событий Ямала — Международный конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала», сообщается в аккаунте окружного правительства.
«Симфония Ямала» станет первым конкурсом академического музыкального искусства, который пройдет на территории Арктической зоны. Художественный руководитель мероприятия — пианист-виртуоз Денис Мацуев. На конкурс поступило 146 заявок из девяти стран — от Колумбии до Японии.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.