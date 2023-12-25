25 декабря 2023

В Салехарде установили ледяную статую Дениса Мацуева. Фото

Площадь у главного концертного зала Салехарда украсила ледяная фигура Мацуева
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и российский пианист-виртуоз Денис Мацуев на презентации Челябинского симфонического оркестра. Челябинск , мацуев денис
Музыкант Денис Мацуев — художественный руководитель конкурса «Симфония Ямала» Фото:

Ледяная скульптура пианиста Дениса Мацуева украсила площадь главного концертного зала Салехарда, сообщается на официальной странице сети «Вконтакте» правительства ЯНАО. В феврале в культурно-деловом центре столицы округа пройдет Международный конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала».

Масштабная ледяная фигура изображает музыканта Дениса Мацуева за роялем. Установили ее у главного концертного зала Салехарда, где ожидается одно из главных культурных событий Ямала — Международный конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала», сообщается в аккаунте окружного правительства.

«Симфония Ямала» станет первым конкурсом академического музыкального искусства, который пройдет на территории Арктической зоны. Художественный руководитель мероприятия — пианист-виртуоз Денис Мацуев. На конкурс поступило 146 заявок из девяти стран — от Колумбии до Японии.

Ледяная фигура Дениса Мацуева украсила площадь главного концертного зала Салехарда
Ледяная фигура Дениса Мацуева украсила площадь главного концертного зала Салехарда
Фото:

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Ледяная скульптура пианиста Дениса Мацуева украсила площадь главного концертного зала Салехарда, сообщается на официальной странице сети «Вконтакте» правительства ЯНАО. В феврале в культурно-деловом центре столицы округа пройдет Международный конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала». Масштабная ледяная фигура изображает музыканта Дениса Мацуева за роялем. Установили ее у главного концертного зала Салехарда, где ожидается одно из главных культурных событий Ямала — Международный конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала», сообщается в аккаунте окружного правительства. «Симфония Ямала» станет первым конкурсом академического музыкального искусства, который пройдет на территории Арктической зоны. Художественный руководитель мероприятия — пианист-виртуоз Денис Мацуев. На конкурс поступило 146 заявок из девяти стран — от Колумбии до Японии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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