Главные заявления Шойгу на селекторном совещании Минобороны

Сергей Шойгу провел итоговое селекторное совещание Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел итоговое тематическое селекторное совещание. В ходе него он определил задачи в ходе спецоперации на следующий год, отметил наращивание военного потенциала в РФ и похвалил солдат за выполнение поставленных задач. URA.RU приводит основные заявления главы военного министерства.
- Приоритетом для Министерства обороны России является поддержка участников спецоперации на Украине и их семей, отметил Шойгу. Оказывается всесторонняя их поддержка.
- Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) нарасти в разы военное производство. Соответствующие предприятия работают в круглосуточном режиме, подчеркнул министр обороны. Он добавил, что создаются наиболее востребованные образцы вооружения. Работники российской «оборонки» бросили вызов «хваленому западному военно-техническому потенциалу», — отметили в Минобороны РФ.
- Российские солдаты сорвали украинское контрнаступление, которое Киев громко анонсировал в первой половине этого года. По итогу за полгода, с начала его выполнения, Вооруженные силы Украины полностью его провалили, подчеркнул Сергей Шойгу. Он добавил, что этому поспособствовало укрепление обороноспособности ВС РФ и проведение умелых действий со стороны военнослужащих. Отражение контрнаступление Киева — главная задача, которая стояла перед российскими силами и бойцы с ней успешно справились, пояснил Шойгу.
- В России оказывается всесторонняя поддержка участников спецоперации и их близких, подытожил министр обороны РФ. Этому способствует всеобщий патриотический настрой граждан в стране, подытожил глава оборонного ведомства.
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