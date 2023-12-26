Главные заявления Шойгу на селекторном совещании Минобороны

Шойгу определил главные задачи СВО за 2024 году в ходе итогового совещания
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей,  stock
Сергей Шойгу провел итоговое селекторное совещание Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел итоговое тематическое селекторное совещание. В ходе него он определил задачи в ходе спецоперации на следующий год, отметил наращивание военного потенциала в РФ и похвалил солдат за выполнение поставленных задач. URA.RU приводит основные заявления главы военного министерства.

  • Приоритетом для Министерства обороны России является поддержка участников спецоперации на Украине и их семей, отметил Шойгу. Оказывается всесторонняя их поддержка.
  • Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) нарасти в разы военное производство. Соответствующие предприятия работают в круглосуточном режиме, подчеркнул министр обороны. Он добавил, что создаются наиболее востребованные образцы вооружения. Работники российской «оборонки» бросили вызов «хваленому западному военно-техническому потенциалу», — отметили в Минобороны РФ.
  • Российские солдаты сорвали украинское контрнаступление, которое Киев громко анонсировал в первой половине этого года. По итогу за полгода, с начала его выполнения, Вооруженные силы Украины полностью его провалили, подчеркнул Сергей Шойгу. Он добавил, что этому поспособствовало укрепление обороноспособности ВС РФ и проведение умелых действий со стороны военнослужащих. Отражение контрнаступление Киева — главная задача, которая стояла перед российскими силами и бойцы с ней успешно справились, пояснил Шойгу.
  • В России оказывается всесторонняя поддержка участников спецоперации и их близких, подытожил министр обороны РФ. Этому способствует всеобщий патриотический настрой граждан в стране, подытожил глава оборонного ведомства.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел итоговое тематическое селекторное совещание. В ходе него он определил задачи в ходе спецоперации на следующий год, отметил наращивание военного потенциала в РФ и похвалил солдат за выполнение поставленных задач. URA.RU приводит основные заявления главы военного министерства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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