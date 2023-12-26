В ХМАО рухнули цены на новогодний отдых за границей

В ХМАО в два раза подешевели турпутевки в Египет и ОАЭ на Новый год
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Отдых в Египте и ОАЭ на Новый год подешевел в два раза Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели путевки в Египет и Арабские Эмираты. Стоимость отдыха на новогодних праздниках в этих странах снизилась в два раза. О ситуации URA.RU рассказала руководитель турагентства Soloway Елена Соловьева.

«Таиланд более популярен, но по цене сейчас ниже Египет и Арабские Эмираты. Туда много горящих путевок — не все было продано в этом году. Продажи немного упали, по сравнению с прошлым годом», — поясняет журналисту агентства Соловьева.

По словам турагента, стоимость отдыха снизилась преимущественно за счет дешевых перелетов. «С отелями посложнее, но Египет прям „горит“ — за адекватные деньги можно улететь. Если в октябре и ноябре на Новый год цены были выше, то сейчас они упали», — добавляет эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово едут отдыхать на горячие источники Тюмени. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что люди выбирают направления по России, чтобы не тратить много времени на дорогу.

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В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели путевки в Египет и Арабские Эмираты. Стоимость отдыха на новогодних праздниках в этих странах снизилась в два раза. О ситуации URA.RU рассказала руководитель турагентства Soloway Елена Соловьева. «Таиланд более популярен, но по цене сейчас ниже Египет и Арабские Эмираты. Туда много горящих путевок — не все было продано в этом году. Продажи немного упали, по сравнению с прошлым годом», — поясняет журналисту агентства Соловьева. По словам турагента, стоимость отдыха снизилась преимущественно за счет дешевых перелетов. «С отелями посложнее, но Египет прям „горит“ — за адекватные деньги можно улететь. Если в октябре и ноябре на Новый год цены были выше, то сейчас они упали», — добавляет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово едут отдыхать на горячие источники Тюмени. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что люди выбирают направления по России, чтобы не тратить много времени на дорогу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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