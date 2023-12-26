В ХМАО рухнули цены на новогодний отдых за границей

В ХМАО в два раза подешевели турпутевки в Египет и ОАЭ на Новый год

26 декабря 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Отдых в Египте и ОАЭ на Новый год подешевел в два раза Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели путевки в Египет и Арабские Эмираты. Стоимость отдыха на новогодних праздниках в этих странах снизилась в два раза. О ситуации URA.RU рассказала руководитель турагентства Soloway Елена Соловьева. «Таиланд более популярен, но по цене сейчас ниже Египет и Арабские Эмираты. Туда много горящих путевок — не все было продано в этом году. Продажи немного упали, по сравнению с прошлым годом», — поясняет журналисту агентства Соловьева. По словам турагента, стоимость отдыха снизилась преимущественно за счет дешевых перелетов. «С отелями посложнее, но Египет прям „горит“ — за адекватные деньги можно улететь. Если в октябре и ноябре на Новый год цены были выше, то сейчас они упали», — добавляет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово едут отдыхать на горячие источники Тюмени. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что люди выбирают направления по России, чтобы не тратить много времени на дорогу.

В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели путевки в Египет и Арабские Эмираты. Стоимость отдыха на новогодних праздниках в этих странах снизилась в два раза. О ситуации URA.RU рассказала руководитель турагентства Soloway Елена Соловьева. «Таиланд более популярен, но по цене сейчас ниже Египет и Арабские Эмираты. Туда много горящих путевок — не все было продано в этом году. Продажи немного упали, по сравнению с прошлым годом», — поясняет журналисту агентства Соловьева. По словам турагента, стоимость отдыха снизилась преимущественно за счет дешевых перелетов. «С отелями посложнее, но Египет прям „горит“ — за адекватные деньги можно улететь. Если в октябре и ноябре на Новый год цены были выше, то сейчас они упали», — добавляет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово едут отдыхать на горячие источники Тюмени. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что люди выбирают направления по России, чтобы не тратить много времени на дорогу.