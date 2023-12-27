В ХМАО набирает популярность новый тренд в строительстве загородных домов

У жителей ХМАО набирает популярность строительство загородных A-Frame домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Финская улочка. Тюмень, загородный дом, новогодняя елка, новый год, загородное жилье, елочные игрушки, загородная недвижимость
В ХМАО набирает популярность строительство загородных домов Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе набирает популярность строительство загородных домов в стиле A-Frame с панорамным остеклением. Югорчане все чаще возводят подобные объекты не только для бизнеса, но и для проживания. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертами по недвижимости из Сургута и Нижневартовска.

«Треугольные A-Frame дома с панорамным остеклением в моде, их активно строят. Этому направлению есть куда развиваться. И в целом загородная недвижимость, как минимум, то, на что стоит ориентироваться. Сейчас построить себе дом можно по достаточно приемлемым ценам», — рассказывает журналисту агентства эксперт по недвижимости из Сургута Денис Кравцов.

Несмотря на схожий дизайн, по словам риелторов, большинство проектов домов югорчане стараются делать индивидуальными. Это касается как квадратуры, так и внутренней отделки. «Спрос повышается на ИЖС и за счет ключевой ставки. И квадратный метр в этом сегменте дешевле, чем на „вторичке“, но условия гораздо лучше. То ли в своем доме, где 150 квадратов, то ли квартира — 70 квадратов. Все больше клиентов задумываются о таком варианте проживания», — добавляет руководитель филиала «Этажей» в Нижневартовске Василий Расстегаев.

Ранее URA.RU рассказывало, что спрос на строительство загородных домов в ХМАО растет с начала года. По словам строительного эксперта эксперта и директора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, тренд связан как с удаленными форматами работы после пандемии, так и новыми выгодными ипотечными займами для ИЖС.

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В Ханты-Мансийском автономном округе набирает популярность строительство загородных домов в стиле A-Frame с панорамным остеклением. Югорчане все чаще возводят подобные объекты не только для бизнеса, но и для проживания. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертами по недвижимости из Сургута и Нижневартовска. «Треугольные A-Frame дома с панорамным остеклением в моде, их активно строят. Этому направлению есть куда развиваться. И в целом загородная недвижимость, как минимум, то, на что стоит ориентироваться. Сейчас построить себе дом можно по достаточно приемлемым ценам», — рассказывает журналисту агентства эксперт по недвижимости из Сургута Денис Кравцов. Несмотря на схожий дизайн, по словам риелторов, большинство проектов домов югорчане стараются делать индивидуальными. Это касается как квадратуры, так и внутренней отделки. «Спрос повышается на ИЖС и за счет ключевой ставки. И квадратный метр в этом сегменте дешевле, чем на „вторичке“, но условия гораздо лучше. То ли в своем доме, где 150 квадратов, то ли квартира — 70 квадратов. Все больше клиентов задумываются о таком варианте проживания», — добавляет руководитель филиала «Этажей» в Нижневартовске Василий Расстегаев. Ранее URA.RU рассказывало, что спрос на строительство загородных домов в ХМАО растет с начала года. По словам строительного эксперта эксперта и директора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, тренд связан как с удаленными форматами работы после пандемии, так и новыми выгодными ипотечными займами для ИЖС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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