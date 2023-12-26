В Челябинской области продлили ограничение движения в Уфу, Курган и Казахстан

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Пурга. Челябинск, пешеходный переход, пешеход, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга
Непогода стала причиной ограничения движения на трассах региона Фото:

В Челябинской области 26 декабря продлили до 20:00 ограничение движения на автодорогах в Уфу, Курган и Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Ограничение движения на участках федеральных автодорог „М-5“, „А-310“, „Р-254“ продлено до 20:00 26 декабря. До этого же времени продляется ограничение движения на региональных дорогах юга области», — сообщили в ведомстве.

Трасса «М-5» идет от Челябинска на Москву через Уфу. Трасса «А-310» — через Южноуральск и Троицк на Казахстан, трасса «Р-254» — на Новосибирск через Курган.

Ограничение движения введено в связи со снегопадом, метелями и сильным ветром, которые накрыли регион 26 декабря. Региональная Госавтоинспекция призвала жителей региона воздержаться от дальних поездок.

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В Челябинской области 26 декабря продлили до 20:00 ограничение движения на автодорогах в Уфу, Курган и Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Ограничение движения на участках федеральных автодорог „М-5“, „А-310“, „Р-254“ продлено до 20:00 26 декабря. До этого же времени продляется ограничение движения на региональных дорогах юга области», — сообщили в ведомстве. Трасса «М-5» идет от Челябинска на Москву через Уфу. Трасса «А-310» — через Южноуральск и Троицк на Казахстан, трасса «Р-254» — на Новосибирск через Курган. Ограничение движения введено в связи со снегопадом, метелями и сильным ветром, которые накрыли регион 26 декабря. Региональная Госавтоинспекция призвала жителей региона воздержаться от дальних поездок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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