Wildberries сделал заявление из-за погрома пункта выдачи в Нижневартовске

Компания Wildberries сделала заявление из-за инцидента в пункте выдачи в Нижневартовске, где женщина раскидала товары других клиентов. Пресс-служба торговой площадки сообщила URA.RU, что вартовчанка разозлилась, что не пришла часть заказов.
«По нашим данным, на момент посещения пункта выдачи заказов (ПВЗ) клиенту поступила лишь часть заказанных товаров. Сотрудник пункта уточнил, что ПВЗ никак не может повлиять на скорость доставки, а узнать о дате прибытия заказа можно из личного кабинета. Клиент в качестве реакции сбросил несколько товаров со стола выдачи, после чего покинул помещение», — рассказали агентству в пресс-службе.
Компания подчеркнула, что последняя неделя декабря — один из самых напряженных периодов для интернет-магазина: из-за большого числа заказов пункты выдачи перегружены, а товары приходят покупателям с задержкой. «При оформлении заказа покупатель видит планируемую дату доставки, и даже в „горящий“ сезон 95% заказов приезжают в срок», — добавил представитель Wildberries. О степени загруженности пункта выдачи компания информирует покупателей в личном кабинете при совершении заказа.
Ранее URA.RU писало, что жительница Нижневартовска (ХМАО) разгромила пункт выдачи товаров Wildberries из-за задержки с выдачей заказа. Видео с буйной покупательницей менеджеры ПВЗ выложили в сеть.
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