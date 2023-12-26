Свердловчан заманят на президентские выборы квартирами, машинами и смартфонами

Активная подготовка к кампании идет с ноября (архивное фото от 2018 года) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Для повышения явки на президентских выборах 2024 года в Свердловской области власти прибегнут к розыгрышу ценных призов — квартир, машин, мотоциклов и смартфонов. Об этом, по данным URA.RU, было объявлено на первом заседании екатеринбургского штаба по выборам 20 декабря.

«Курирует проект [директор „Областной газеты“ Антон] Третьяков», — рассказал источник, присутствовавший при разговоре. Сам Третьяков для комментариев к моменту публикации был недоступен. Его считают протеже доверенных политтехнологов губернатора Евгения Куйвашева — Рината Хазеева и Аксаны Пановой. Вероятно, они и контролируют финансовоемкий проект, предположил собеседник.

Другой источник отметил, что частью этого розыгрыша (лотереи или викторины) является объявленная 19 декабря областной федерацией профсоюзов задумка в год 90-летия региона — 2024-й — подарить что-нибудь каждому свердловчанину. Было запущено голосование. Выбрали медаль. А президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин на пресс-конференции 26 декабря анонсировал, что «наиболее активные свердловчане, участвующие в праздничных мероприятиях и демонстрирующие глубокое знание истории родного края, смогут стать обладателями продукции уральских предприятий». И он сказал про мотоциклы «Урал», машины и квартиры.

Как уже писало URA.RU, екатеринбургским чиновникам 20 декабря политический вице-губернатор Олег Чемезов озвучил, что явка на голосовании 15—17 марта не должна быть меньше 70%. Это общефедеральная установка.

Последнюю такую лотерею руководство Свердловской области проводило на губернаторских выборах 2017 года. Тогда на территории 20 городов в соседних с избирательными участками помещениях проводился беспроигрышный розыгрыш 15 квартир, 130 автомобилей «Лада Гранта», 10000 единиц товаров бытовой техники и более 700000 единиц других товаров и сувениров.